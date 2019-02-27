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14:20 27 Şubat 2019
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    Sudan'da OHAL mahkemeleri kuruluyor

    © AP Photo / Abd Raouf
    Afrika
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    Sudan'da olağanüstü hal (OHAL) kararlarını ihlal edenlerin yargılanacağı mahkemeler kuruluyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Beşir tarafından Yüksek Devlet Nişanı takdim edildi
    © AP Photo / Kayhan Ozer
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    Sudan Başsavcılığı'nın başkent dahil tüm eyaletlerde OHAL savcılıklarının kurulacağını açıklamasının ardından, Yargıtaydan yapılan açıklamada, ülkede kamu güvenliğinin korunması ve cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla yeni mahkemelerin açılacağı belirtildi.

    Yargıtay Başkanı Abdülmecid İdris, resmi haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamasında, 18 eyalette olağanüstü hal yasalarını ihlal edenlerin yargılanacağı ilk derece ve istinaf mahkemelerinin kurulacağını ifade etti.

    Açıklamada, söz konusu mahkemelerin Ceza Kanunu (1991), OHAL ve Kamu Güvenliği Kanunu (1997) ile Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir tarafından 25 Şubat'ta açıklanan OHAL kararnameleri kapsamında işlenen suçlara bakmakla yetkili olduğu kaydedildi.

    Beşir, pazartesi 4 kararname daha çıkarmıştı. Buna göre, izinsiz grev, gösteri, yürüyüş ve sempozyum düzenlenemeyecek. Güvenlik güçleri, gerekli hallerde istedikleri bina ve şahısları arayabilecek ve yargılama tamamlanana kadar yasa dışı olduğu tespit edilen para ve eşyalara el koyabilecek.

    Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Beşir
    © AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY
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    OHAL kapsamındaki bir suça karıştığından şüphelenilen kişiler tutuklanabilecek. Devletin saygınlığı ve egemenliğini, sembollerini, organlarını veya temsilcilerini herhangi bir şekilde hafife almak ve yetkili makamlarca verilen emirlere uymamak suç sayılacak.

    Hartum yönetimi, 2011'de Güney Sudan'ın ayrılması sonrası karşı karşıya kaldığı ekonomik krizle baş etmeye çalışıyor.

    Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu. Gösteriler OHAL sonrasında da sürüyor.

    Gösterilerde şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütü'ne göre ise 51 kişi yaşamını yitirdi.

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    Etiketler:
    OHAL ve Kamu Güvenliği Kanunu, OHAL mahkemeleri, OHAL, Uluslararası Af örgütü, SUNA, Sudan Başsavcılığ, Ömer el-Beşir, Abdülmecid İdris, Sudan
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