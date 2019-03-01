Liberya'nın kayıp milyonları: Eski devlet başkanının oğlu tutuklandı

Tutuklamalar, ülkenin kayıp milyonlarına yönelik bir raporun yayımlanmasının ardından geldi. Araştırmacı denetim firması Kroll'un öncülüğünde hazırlanan rapor, bugün (perşembe) ABD Büyükelçiliği tarafından yayımlandı.
Raporda, geçen yıl 100 milyon dolar değerinde yeni basılmış Liberya banknotunun kaybolduğu iddia edildi.
Denetleme raporunda, Merkez Bankası’nın tek taraflı ve yasadışı bir kararla, kendisine izin verilenden üç kat fazla banknot bastığı ifade edildi.
Bankanın yeni banknotların nerede olduğunun ve söz konusu paranın ülke ekonomisine nasıl giriş yaptığını açıklayamadığı belirtildi.
Millions of dollars still missing from #Liberia central bank; officials arrested, including son of former president Ellen Johnson Sirleaf https://t.co/Px1Gp1Jd0I— Edward McAllister (@Ed_Reuters) March 1, 2019
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