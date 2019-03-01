Liberya'nın kayıp milyonları: Eski devlet başkanının oğlu tutuklandı

Eski Liberya Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf'ın oğlu ve eski merkez bankası başkanı Charles Sirleaf, yaklaşık 104 milyon dolar değerindeki banknotların yasadışı olarak basılmasında parmağı olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Geçen yılın mart ayında Sirleaf ve eski Merkez Bankası Başkanı Milton Weeks, milyonlarca dolar değerindeki banknotu yasadışı yollarla basmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Tutuklamalar, ülkenin kayıp milyonlarına yönelik bir raporun yayımlanmasının ardından geldi. Araştırmacı denetim firması Kroll'un öncülüğünde hazırlanan rapor, bugün (perşembe) ABD Büyükelçiliği tarafından yayımlandı.

Raporda, geçen yıl 100 milyon dolar değerinde yeni basılmış Liberya banknotunun kaybolduğu iddia edildi.

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Diğer yandan rapora göre, Monrovia limanından ve havaalanından içerisi banknotlarla dolu nakliye konteynırlarının ortadan kaybolduğu bilgisi verildi. Ancak rapor, bunun yaşanmış olup olmadığına dair herhangi bir kanıt sunmadı.

Denetleme raporunda, Merkez Bankası’nın tek taraflı ve yasadışı bir kararla, kendisine izin verilenden üç kat fazla banknot bastığı ifade edildi.

Bankanın yeni banknotların nerede olduğunun ve söz konusu paranın ülke ekonomisine nasıl giriş yaptığını açıklayamadığı belirtildi.