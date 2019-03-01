Sudan lideri, partisindeki yetkilerini devretti

© AP Photo / Abd Raouf Sudan'da OHAL mahkemeleri kuruluyor

Sudan'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin (UKP) resmi internet sayfasından "Devlet Başkanı Ömer el Beşir, UKP'deki tüm yetkilerini yardımcısı Ahmed Harun'a devretti. Harun, Beşir'in yerine yeni liderin seçileceği kongreye kadar görevini sürdürecek" açıklaması yapıldı. Harun, kısa süre önce parti yönetiminin kararıyla Faysal Hasan İbrahim'in yerine genel başkan yardımcılığı görevine getirilmişti. Beşir gibi Harun hakkında da Darfur'daki insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı var.

Ancak AFP'ye konuşan Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu'nun uzmanlarından Murithi Mutiga, UKP'nin açıklamasının muğlak olduğunu, Beşir'in gerçekten parti liderliğini bıraktığına dair net bir ifadenin olmadığını söyledi. Mutiga'ya göre 'UKP'de bir bölünme var ve bir kesim büyük bir krizin patladığının, isyanın sadece güç kullanılarak bastırılamayacağının farkında'.

'2020 SEÇİMLERİNE YENİ İSİMLE'

UKP, daha önce "Parti bir geçiş sürecinde. Gelecek dönemde partiye güçlü ve muktedir bir lider arıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

1989'da İslamcı darbeyle iktidara gelip o zamandan beri UKP lideri olan Beşir'in, Olağanüstü Hal (OHAL) ilan ettiği konuşmasındaki ifadeleri de ayrılık mesajı olarak algılanmıştı.

Sudan İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş, Beşir'in partisinin liderliğini bırakacağını duyururken UKP'nin 2020 seçimlerine yeni bir isimle katılacağını ileri sürmüştü.

OHAL YUMRUĞU

Sudan'ı aralık ayından beri sallayan protesto gösterileri nedeniyle Beşir, 22 Şubat'ta, ulusal uzlaşı hükümeti ile 18 eyaletteki yerel hükümetleri feshetmiş ve bir yıl süreyle OHAL ilan edildiğini açıklamıştı. Başkanlık kararnamesiyle de eyaletlerin başına ordudan isimler atanmış, savunma, dışişleri ve adalet dahil 6 bakanlık dışında tüm kabine yenilenmiş, bazı bakan yardımcılıklarına ve genel sekreterlik makamlarına yeni isimler getirilmişti. Ayrıca OHAL savcılıkları ve mahkemeleri kurulmuştu. Devlet Başkanı Yardımcısı Muhammed Ahmed Bin Avf, OHAL'in güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla ilan edildiğini savunmuştu.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Ancak protestolar OHAL sonrasında da sürüyor. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütüne göre 51 kişi öldü.

2011'de Güney Sudan'ın ayrılması sonrası ekonomik krizi derinleşen Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride bırakan protestoların başlıca nedenleri.