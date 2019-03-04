Cezayir'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için 15 başvuru

Cezayir resmi haber ajansının haberine göre, başvuru süresi dün sona erdi ve toplam 15 kişi cumhurbaşkanlığı adaylığı için evraklarını sundu.
‘BUTEFLİKA'NIN BAŞVURUSU TARTIŞMALARA NEDEN OLDU’
Şahsen yapılmadığı için geçersiz olduğu ileri sürülen Buteflika'nın başvurusu ülkede tartışmalara neden oldu.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika 10 Şubat'ta 5. kez cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklamıştı. Ancak yönetime 1999'da gelen ve dört dönemdir görev yapan Buteflika'nın, 5. kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklaması, bir süredir ülkede protestolara neden oluyor.
Adaylık başvurusunda bulunan isimler şöyle:
Anayasa Mahkemesi seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklayacak. Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Nisan'da yapılacak.
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