Bir günde 11 çocuk öldü, Tunuslu bakan istifa etti

Tunus'ta bir gün içinde aynı hastanede 11 yeni doğmuş bebeğin yaşamını yitirmesi sonrası sağlık bakanı istifa etti. Devlet hastanesinde soruşturma açıldı.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH Tren istasyonundaki yangının ardından Mısır Ulaştırma Bakanı istifa etti

Tunus’ta bir devlet hastanesinde 7-8 Mart günlerinde 11 yeni doğmuş bebeğin hayatını kaybetmesi sonrası Sağlık Bakanı Abderraouf Cherif istifa etti. Bebeklerin hepsinin başkent Tunus’taki Rabta Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde, kan zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Devlet hastanesinde soruşturma başlatılırken, ülke çağından doktorlar olayın aydınlatılması çağrısı yaptı. Ölümlerin, bebeklere damardan verilen bir mamadan kaynaklı olabileceği iddia ediliyor.

Tunus’un sağlık sistemi, Kuzey Afrika’nın en iyi sistemlerinden biri sayılıyordu; sağlık turizmi de ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biriydi. Fakat yolsuzluklarıyla halkı bıktırmış olan eski devlet başkanı Zeynel Abidin Bin Ali’nin 2011’de devrilmesinden bu yana, sağlık sisteminde yönetim sıkıntısı ve mali sorunlar yaşanıyor. Ülkeden sık sık, bazı ilaçların bulunamadığı haberi geliyor.