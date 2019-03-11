Bir günde 11 çocuk öldü, Tunuslu bakan istifa etti

Devlet hastanesinde soruşturma başlatılırken, ülke çağından doktorlar olayın aydınlatılması çağrısı yaptı. Ölümlerin, bebeklere damardan verilen bir mamadan kaynaklı olabileceği iddia ediliyor.
Tunus’un sağlık sistemi, Kuzey Afrika’nın en iyi sistemlerinden biri sayılıyordu; sağlık turizmi de ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biriydi. Fakat yolsuzluklarıyla halkı bıktırmış olan eski devlet başkanı Zeynel Abidin Bin Ali’nin 2011’de devrilmesinden bu yana, sağlık sisteminde yönetim sıkıntısı ve mali sorunlar yaşanıyor. Ülkeden sık sık, bazı ilaçların bulunamadığı haberi geliyor.
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