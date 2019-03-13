Nijerya'da 3 katlı bina çöktü: Çocukların da aralarında olduğu 100'den fazla insan mahsur

Nijerya'nın en büyük şehirlerinden Lagos'ta bir ilkokulun da bulunduğu üç katlı bir bina çöktü.

Itafaji bölgesinde meydana gelen olayda enkaz altında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 100'den fazla insanın mahsur kaldığı belirtildi. Binanın üst katında bir ilkokul bulunuyor.

Bölgeye kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

Daha önce de 2016 yılında ülkenin güneyindeki Akwa Ibom eyaletinde, henüz yapım aşamasında olan bir kilisenin metal çatısının çökmesi sonucu en az 160 kişi yaşamını yitirmişti.

— Tragedy in Lagos island, as narrated by — @Akanni_Ak6 pic.twitter.com/Aewmif0fhE — SubDeliveryZone (@SubDeliveryZone) 13 Mart 2019

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