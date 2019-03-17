'Güney Sudan’da polislerin yüzde 80’i okuma yazma bilmiyor'

Güney Sudan polisi, emniyet teşkilatının yüzde 80’inin okur yazar olmadığını, bunun da soruşturmalarda birçok sıkıntıya yol açtığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali Şube Başkanı Tuğgeneral İbrahim Majuk, yaptığı açıklamada, polis teşkilatı mensuplarının yüzden 80'inin resmi dil İngilizceyi okuyup yazamadığını, bir kısmının ise Arapça konuşabildiğini ancak yazamadığını söyledi.

Majuk, "Polisin temel eğitim ve üstünü tamamlayan personeli istihdam etmesi gerekiyor, polis memurlarındaki yüksek okuma yazma bilmeme oranı, onların eğitimlerini ve soruşturmaları zorlaştırıyor" diye konuştu.

Bu durumun özellikle gözaltılar ve soruşturma dosyalarının mahkemelere sevki sırasında ciddi sorun çıkardığını aktaran Majuk, bu nedenle karakolların, mahkemelere çıkarılmadan günlerce bekleyen şüphelilerle dolu olduğunu" söyledi.

Güney Sudan, Sudan'dan 2011'de referandumla ayrılmasından bu yana ekonomik ve siyasi anlamda istikrara kavuşamadı.