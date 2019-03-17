'Güney Sudan’da polislerin yüzde 80’i okuma yazma bilmiyor'

Majuk, "Polisin temel eğitim ve üstünü tamamlayan personeli istihdam etmesi gerekiyor, polis memurlarındaki yüksek okuma yazma bilmeme oranı, onların eğitimlerini ve soruşturmaları zorlaştırıyor" diye konuştu.
Bu durumun özellikle gözaltılar ve soruşturma dosyalarının mahkemelere sevki sırasında ciddi sorun çıkardığını aktaran Majuk, bu nedenle karakolların, mahkemelere çıkarılmadan günlerce bekleyen şüphelilerle dolu olduğunu" söyledi.
Güney Sudan, Sudan'dan 2011'de referandumla ayrılmasından bu yana ekonomik ve siyasi anlamda istikrara kavuşamadı.
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