Vatandaşın derdine ortak olmaya soyunan bir cumhurbaşkanı, trende saatlerce mahsur kaldı

Güney Afrika!da mayıs ayında düzenlenecek seçimler öncesi halk adamı imajı çizmek için sabah işe gidiş saatinde banliyö trenine binen Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, vatandaşın ıklım tıkış dolu trenlerin rekor rötar yapmasından şikayetlerini bizzat tecrübe etti.

BBC'ye göre Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın vatandaşla birlikte banliyö trenine binerek seçim öncesi halk adamı imajı çizme planı nereden bakıldığına bağlı olarak ya ters tepti ya da işe yaradı.

'KELLELER UÇACAK'

45 dakikada alınması gereken bir mesafe için zaten 2 saat rötarla gelen tıka basa dolu bir trenin içinde yolcularla birlikte 2 saat saplanıp kalan Ramaphosa, nihayet istasyona vardıklarında "Bu kabul edilemez" dedi.

Liderliğini yaptığı iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) oy kaybına çare arayan Cumhurbaşkanı, Güney Afrika devlet demiryolları Prasa'da yetkililer durumu derhal düzeltmezse kellelerin uçacağı uyarısında bulundu.

ÜLKENİN METAFORU

Eşlik eden gazeteciler, Ramaphosa'nın trenin içinde saatlerce beklerken yüzünden gülümsemesini eksik etmemeye çalıştığı bir pozu sosyal medyada paylaşarken bunun 'çok asap bozucu bir deneyim' olduğunu söylediğini de aktardı.

President Cyril Ramaphosa describes his almost 2 hour train drive from Mabopane station to Bosman in the Pta CBD as a harrowing experience saying people were squashed, the train was delayed for an hour with no security #sabcnews pic.twitter.com/BZCZxj5Kbm — Ntebo Mokobo (@MokoboNtebo) 18 Mart 2019

Ramaphosa'nın stop etmiş trenin penceresinden diğer yolcularla sohbet etmesinin videosu da paylaşıldı.

President Ramaphosa chatting with frustrated commuters after a train stopped half-way with no reason given for a delay. The president is on the ANC campaign trail #sabcnews pic.twitter.com/IUDExWCkzC — Ntebo Mokobo (@MokoboNtebo) 18 Mart 2019

Bir gazeteci "Cumhurbaşkanı Ramaphosa durup kalmış trenin penceresinden dışarı bakıyor: Güney Afrika için gelmiş geçmiş en büyük metafor mu?" yorumunu yaptı.

President Ramaphosa staring out the window of a stalled train: greatest-ever metaphor for South Africa? https://t.co/3qbiikvb5c — Geoffrey York (@geoffreyyork) 18 Mart 2019

Pası alan muhalif bir siyasetçi golü attı:

"Metafor. Ramaphosa her gün bozulan trenlerde ama ağzı kulaklarında. Yüzü 'bozuk ANC için endişelenmeyin' diyor, 'ANC'ye değil, bana oy verin'. 'ANC'yi düzeltmek imkansızın ötesinde olsa da bana güvenin, ben burada sadece bir yolcuyum'. Yeni makinist, eski bozuk tren."

The metaphor. Ramaphosa in trains that break down daily, but he is all smiles. His face says don’t worry about the broken ANC, vote for for me, not the ANC. Trust me even though it is beyond impossible to fix the ANC, I’m just a passenger here. New driver, same broken old train. pic.twitter.com/Szn3TQ8IX6 — Phumzile Van Damme (@zilevandamme) 18 Mart 2019

ÖFKEDEN SALDIRIYORLAR

Milyonlarca Güney Afrikalının her gün tren rötarları yüzünden hayatı cehenneme dönüyor.

Çok geç geldikleri için işten kovulanlar var. Öfkelenen yolcular arasından trenleri ateşe verenler çıkıyor.

Prasa Sözcüsü, Gauteng bölgesinde cumhurbaşkanının bindiği trenin, önündeki trenin durması nedeniyle rötar yaptığını, zira makinistin atılan taşla yaralandığını açıkladı. Sözcü, 'demiryollarının altyapısının haydut çetelerinin sürekli saldırısı altında olduğundan' yakındı.