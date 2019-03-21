Buteflika'nın 'gösterilerden sonra' seçimleri erteleme kararı aldığı ortaya çıktı

Söz konusu kararnameyle, iptal edilen 170 milyon dolarlık harcamanın Dışişleri, Adalet, İçişleri ve İletişim bakanlıklarına iade edileceği belirtildi.
Kararnamenin, dün yayınlanmış olması, Buteflika'nın 'seçimleri erteleme kararını gösterilerin hemen akabinde mi aldığı' sorusunu gündeme getirdi.
Cezayir'de Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı ilk gösteri 22 Şubat'ta başlamış, Cumhurbaşkanı da 24 Şubat'ta tedavi için Cenevre'ye gitmişti. Buteflika, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkede erken seçime gidileceği ve kendisinin de o seçimlerde aday olmayacağı sözünü vermişti. 10 Mart'ta Cenevre'den dönen Buteflika, bir gün sonra, seçimlerin ertelendiğini, kendisinin de 5. dönem adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.
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