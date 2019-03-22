Gana'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: En az 60 ölü

Ulusal basında yer alan habere göre, ülkenin Brong-Ahafo bölgesinde Akra-Kintampo kara yolunda iki yolcu otobüsü çarpıştı.
Viewer discretion is advised— Onua 95.1 FM (@onua951fm) March 22, 2019
[Photos] Accident involving two buses at Kintampo South district; Many fear dead. @GhPoliceService on the scene.#OnuaNews #Yensempa pic.twitter.com/7Gb75U652t
Kazada ilk belirlemelere göre 60 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı.
بالفيديو ـ 60 قتيلا على الأقل في حادث اصطدام حافلة في #غاناhttps://t.co/5pnsmtPYWJ— nbnlebanon (@nbntweets) March 22, 2019
🇬🇭 pic.twitter.com/LlIFzyLdan
Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
Breaking News— Nana Yaw (@Ancestorsluv) March 22, 2019
At least 40 people have died on road accident at Ampomakrom between Techiman,kintampo road this morning..
More soon.. pic.twitter.com/quYFwhB2QW
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