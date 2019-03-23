Mozambik'te Idai kasırgası ve sel: Ölü sayısı 417'ye yükseldi

© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi Mozambik'te kasırga ve selin bilançosu ağırlaşıyor: 1000'den fazla insan yaşamını yitirmiş olabilir

Yerel basındaki haberlere göre, Mozambik Arsa ve Çevre Bakanı Celso Correia, Idai kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 417'ye yükseldiğini belirterek arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Öte yandan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), bölgede on binlerce kişiye kolera teşhisi konulduğunu açıkladı.

Mozambik'te geçen hafta meydana gelen Idai kasırgası ve seller nedeniyle yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Ülkenin kıyı şehri Beira'nın yüzde 90'ı sel ve fırtınadan etkilenmişti. Afette 300 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 bin kişinin ise hala kurtarılmayı beklediğini açıklanmıştı.

Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkede kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 3 gün ulusal yas ilan etmişti.