Cezayir'de ordu Buteflika'nın istifasını istedi

© REUTERS / Zohra Bensemra Buteflika karşıti gösteride Cezayir polisinden 'ordu ve halk kardeştir' kutlaması

Cezayir Genelkurmay Başkanı Gaed Salah, Abdülaziz Buteflika'nın istifasını istedi.

Yerel televizyon kanalı Ennahar TV, Salah'ın "Cezayir halkının talepleri geçerlidir" dediğini aktardı.

Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah'ın 45 gün süreyle başkanlık görevini yürüteceği açıklandı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

Karşıtlık gösterinin ardından Buteflika'nın adaylığını geri çekmesi, nisanda düzenlenen seçimleri ertelemesi ve yeni bir anayasa yazılınca görevini bırakacağını açıklaması göstericileri yatıştırmamıştı.