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15:52 28 Mart 2019
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    Kongo - Ebola salgınına karşı aşı

    Ebola salgını: Her 4 kişiden biri virüsün gerçek olduğuna inanmıyor

    © AP Photo / Al-hadji Kudra Maliro
    Afrika
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    Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda geçen yıl başlayan Ebola salgını sırasında yapılan bir araştırma, her 4 kişiden birinin virüsün gerçek olmadığını düşündüğünü ortaya koydu.

    Harvard Üniversitesi'nin öncülük ettiği ve ünlü tıp dergisi Lancet'te yayımlanan araştırma için 961 kişiyle birebir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeler salgının başladığı tarih olan Ağustos 2018'den bir ay sonra yapıldı.

    Kongo'da Ebola salgını: 496 kişi hayatını kaybetti
    © AFP 2019 / Alex McBride
    Kongo'da Ebola salgını: 496 kişi hayatını kaybetti
    Katılımcıların yüzde 25.5'i Ebola'nın gerçek olmadığına inandığını söyledi. Buna ek olarak yüzde 45.9'luk bir kesim, bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin ya da ekonomik kazanç sağlamayı amaçlayanların salgını ürettiğini savundu. Cevapların yüzde 18.2'si ise bu üç seçeneğin hepsine inanıldığını ortaya koydu.

    MÜCADELENİN ZORLUĞUNU ORTAYA KOYUYOR

    Araştırma aynı zamanda Kongo tarihinin en kötü ikinci salgını olarak nitelenen salgına karşı sağlık çalışanlarının mücadelede ne kadar zorlandığını da gösterdi.

    Ebolanın gerçek olmadığına inanan kesimin, virüse karşı aşı olmaya ya da herhangi bir sağlık merkezine gitmeye de daha az gönüllü oldukları belirtildi.

    'GÜVEN DUYGUSU DA TEDAVİNİN PARÇASI'

    laboratuar, bakteri, araştırma, iğne, şarbon, ebola
    © AP Photo / David Goldman
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    Harvard Üniversitesi'nden Patrick Vinck, "Temel ve merkezi toplulukların güven duygusunun salgına cevap vermenin bir parçası olduğunu bu araştırma sayesinde anladık" yorumunu yaptı.

    Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nda Topluluk Katılımı ve Hesap Verebilirlik konusunda çalışan Eva Erlach ise bulguları ‘ilginç' olarak tanımladı.

    Güvenin hastalığın ilerlemesinde önemli bir rol oynadığını belirten Erlach, "Hâlâ ebolanın gerçek olmadığına inanan bir kesim var. Topluluk katılımı üzerine yoğunlaşmaya kesinlikle hâlâ ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

    'DOĞRU MESAJI ULAŞTIRMAK TEDAVİDEN DAHA ÖNEMLİ'

    Uluslararası Kurtarma Komitesi'nden (IRC) Tariq Riebl ise bulguların, sahada karşılaştığı gerçeklerler uyumlu olduğunu söyledi. Pek çok yeni vaka yaşandığını açıklayan Riebl, "Salgının daha yaygın olduğu yerlere gittiğinizde, özellikle de kırsal bölgelere, topluluk katılımı ve işin önleyici tedbirlerin neredeyse tedavi kısmından daha önemli olduğunu görürsünüz" diye konuştu.

    Ebola Virüsü
    © REUTERS /
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    Riebl, "Eğer bu mesajları doğru iletemezseniz, tüm tedavi seçeneklerine sahip olsanız da fark etmez. Çünkü kimse bunlardan faydalanmayı düşünmez" dedi.

    EN AZ 639 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Kongo'nun doğusunda Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınında şu ana kadar en az 639 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor. Hastalık teşhisinin doğrulandığı vakaların ise 1000'i geçtiği ifade ediliyor.

    Ebola ile mücadele eden sağlık merkezlerinin bazılarına saldırı düzenlenmiş, bunun sonucunda Sınır Tanımayan Doktorlar bazı yerlere sağlık çalışanı gönderememişti.

    Etiketler:
    virüs, araştırma, aşı, tedavi, salgın, ebola, The Lancet, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Harvard Üniversitesi, Eva Erlach, Tariq Riebl, Patrick Vinck, Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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