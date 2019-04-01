Papa misyonerlik değil diyalog istedi: Sayıca çok olalım diye seçilmedik

Katılımcıları üç ayrı dilde selamlayan Papa, ayin sırasında yaptığı konuşmada dinlerarası diyalogu, dayanışmayı ve kardeşliği vurguladı.
'İSA BİZİ BU YÜZDEN SEÇMEDİ'
Bu diyalogun kilisenin üye sayısını artırmaya yönelik bir strateji olmadığının altını çizen Papa Francis, "Hristiyanlar bu ülkede azınlık ancak benim fikrime göre bu bir problem değil" dedi.
Papa, "İsa bizi sayıca çok olalım diye seçip göndermedi. O bizi göreve çağırdı. Bu görev, elde tuttuğumuz alanların sayısıyla belirlenmiyor. Ancak ürettiğimiz değişimle, uyandırdığımız merak ve tutkuyla belirleniyor" diye konuştu.
'ÖNCE DİYALOG, SONRA İBADET'
İki günlük ziyaret için Fas'ta bulunan Papa Francis, Fas Kralı 6. Muhammed'le de bir araya gelmişti. Fas'a 1985'ten bu yana ilk kez Vatikan'dan böyle üst düzeyde bir ziyaret gerçekleştiriliyor.
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