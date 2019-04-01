Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika görev süresi dolmadan istifa edeceğini açıkladı

© AP Photo / Sidali Djarboub Cezayir'de ordu Buteflika'nın istifasını istedi

Geçen haftalarda Cezayir Genelkurmay Başkanı Gaed Salah, Anayasa'nın cumhurbaşkanı makamının boşaltılmasını öngören 102. maddesinin uygulanmasını istemişti.

Başkanlık görevini 45 gün süreyle Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah'ın yürüteceği açıklanmıştı.

Buteflika bugün eski İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi başkanlığındaki yeni kabineyi açıkladı. Ancak uzmanlar, Buteflika'nın yeni hükümetinin yasal olarak sorunlu olduğunu, Anayasa'nın 102'nci maddesi gereği görevden alınması beklenen Cumhurbaşkanı tarafından hükümetin atanamayacağını dile getiriyor. Buna göre Anayasa'nın 104'üncü maddesi, geçiş sürecinde hükümetin değiştirilemeceğine hükmediyor.

© AFP 2019 / Eric FEFERBERG Cezayir'de ordunun istifa çağrısı yaptığı Buteflika yeni hükümeti açıkladı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

Karşıtlık gösterinin ardından Buteflika'nın adaylığını geri çekmesi, nisanda düzenlenen seçimleri ertelemesi ve yeni bir anayasa yazılınca görevini bırakacağını açıklaması göstericileri yatıştırmamıştı.