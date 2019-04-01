Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika görev süresi dolmadan istifa edeceğini açıkladı

Başkanlık görevini 45 gün süreyle Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah'ın yürüteceği açıklanmıştı.
Buteflika bugün eski İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi başkanlığındaki yeni kabineyi açıkladı. Ancak uzmanlar, Buteflika'nın yeni hükümetinin yasal olarak sorunlu olduğunu, Anayasa'nın 102'nci maddesi gereği görevden alınması beklenen Cumhurbaşkanı tarafından hükümetin atanamayacağını dile getiriyor. Buna göre Anayasa'nın 104'üncü maddesi, geçiş sürecinde hükümetin değiştirilemeceğine hükmediyor.
Karşıtlık gösterinin ardından Buteflika'nın adaylığını geri çekmesi, nisanda düzenlenen seçimleri ertelemesi ve yeni bir anayasa yazılınca görevini bırakacağını açıklaması göstericileri yatıştırmamıştı.
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