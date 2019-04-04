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13:17 04 Nisan 2019
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    Etiyopya Havayollarına ait Nairobi-Addis Ababa seferini yapan Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı düştü

    Etiyopya Ulaştırma Bakanı'ndan Max 8 açıklaması: Pilotların Boeing prosedürlerini defalarca uygulaması hiçbir şeye yaramadı

    © REUTERS / Tiksa Negeri
    Afrika
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    Boeing 737 Max 8 yolcu uçağı, 6 ay içinde iki korkunç kazanın ardından dünya çapında karaya indirilirken, 10 Mart'ta Etiyopya Havayolları'nın 157 kişiye mezar olan uçağıyla ilgili hükümetten ilk açıklama geldi.

    Etiyopya Havayollarına ait Nairobi-Addis Ababa seferini yapan Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı düştü
    © REUTERS / Tiksa Negeri
    Etiyopya uçağının kontrolü için pilotların sadece 40 saniyesi vardı
    Kameraların karşısına geçip ilk resmi resmi raporu açıklayan Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, pilotların Amerikan şirketi Boeing tarafından öngörülen tüm acil durum prosedürlerini yerine getirdiğini söyledi.

    Ellerindeki bulguları paylaşan Moges, "Uçuş ekibi, üretici firmanın uygulanmasını istediği tüm prosedürleri yerine getirdi, ancak yine de uçağı kontrol edemedi" diyerek ekledi:

    "Pilotlar aynı prosedürleri defalarca denedi, ancak uçağın burnunu kaldıramadı."

    Çin Havacılık Malzemeleri (CASC) Başkanı Jia Baojun ile Airbus Başkanı Guillaume Faury
    © REUTERS /
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    Buna göre pilotlar, uçağın kuyruğunu hizaya getiren manüel çarkı açtı, yükselme çabasıyla elektronik anahtarları kullandı, ancak Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) uçağın burnunu alçaltmayı sürdürdü.

    "Üretici şirketin uçağın kontrol sistemlerini gözden geçirmesi gerekiyor" çağrısında bulunan Etiyopya Ulaştırma Bakanı, uluslararası havacılık yetkilileri kontrol sistemlerindeki sorunun çözüldüğünü teyit etmeden Max 8'in havalanmaması gerektiğinin altını çizdi. 

    Boeing'den '737 Max' açıklaması
    © REUTERS / Willy Kurniawan
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    UÇAĞIN BURNUNU ALÇALTAN YAZILIM

    Ekimde de Endonezya’da Lion Air'e ait Boeing 737 MAX 8 düşüp 189 kişiye mezar olmuştu.

    Lion Air'le ilgili rapora göre pilotlar, sensörün gönderdiği yanlış veri nedeniyle tekrar tekrar uçağın burnunu alçaltan MCAS'ın yazılımıyla uğraşırken kontrolü kaybetmişti.

    BOEING'E GÖRE HALLOLDU

    Boeing 737 Max
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Boeing, 737 MAX için bir yazılım güncellemesi duyurdu
    İki kaza arasındaki benzerliklerden, sorunun kontrol yazılım sistemlerinden kaynaklandığı sonucuna varıldı.

    MAX 8'de yazılım güncelleme çalışmaları yapan Boeing, son olarak, uçakların Hücum Açısı (AOA) sensörlerinin, yunuslama istikrarını desteklemek amacıyla tasarlanan MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemenin tamamlandığını iddia etti.

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