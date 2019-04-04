Etiyopya Ulaştırma Bakanı'ndan Max 8 açıklaması: Pilotların Boeing prosedürlerini defalarca uygulaması hiçbir şeye yaramadı

Ellerindeki bulguları paylaşan Moges, "Uçuş ekibi, üretici firmanın uygulanmasını istediği tüm prosedürleri yerine getirdi, ancak yine de uçağı kontrol edemedi" diyerek ekledi:
"Pilotlar aynı prosedürleri defalarca denedi, ancak uçağın burnunu kaldıramadı."
"Üretici şirketin uçağın kontrol sistemlerini gözden geçirmesi gerekiyor" çağrısında bulunan Etiyopya Ulaştırma Bakanı, uluslararası havacılık yetkilileri kontrol sistemlerindeki sorunun çözüldüğünü teyit etmeden Max 8'in havalanmaması gerektiğinin altını çizdi.
Ekimde de Endonezya’da Lion Air'e ait Boeing 737 MAX 8 düşüp 189 kişiye mezar olmuştu.
Lion Air'le ilgili rapora göre pilotlar, sensörün gönderdiği yanlış veri nedeniyle tekrar tekrar uçağın burnunu alçaltan MCAS'ın yazılımıyla uğraşırken kontrolü kaybetmişti.
BOEING'E GÖRE HALLOLDU
MAX 8'de yazılım güncelleme çalışmaları yapan Boeing, son olarak, uçakların Hücum Açısı (AOA) sensörlerinin, yunuslama istikrarını desteklemek amacıyla tasarlanan MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemenin tamamlandığını iddia etti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)