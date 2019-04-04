Etiyopya Ulaştırma Bakanı'ndan Max 8 açıklaması: Pilotların Boeing prosedürlerini defalarca uygulaması hiçbir şeye yaramadı

Boeing 737 Max 8 yolcu uçağı, 6 ay içinde iki korkunç kazanın ardından dünya çapında karaya indirilirken, 10 Mart'ta Etiyopya Havayolları'nın 157 kişiye mezar olan uçağıyla ilgili hükümetten ilk açıklama geldi.

© REUTERS / Tiksa Negeri Etiyopya uçağının kontrolü için pilotların sadece 40 saniyesi vardı

Kameraların karşısına geçip ilk resmi resmi raporu açıklayan Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, pilotların Amerikan şirketi Boeing tarafından öngörülen tüm acil durum prosedürlerini yerine getirdiğini söyledi.

Ellerindeki bulguları paylaşan Moges, "Uçuş ekibi, üretici firmanın uygulanmasını istediği tüm prosedürleri yerine getirdi, ancak yine de uçağı kontrol edemedi" diyerek ekledi:

"Pilotlar aynı prosedürleri defalarca denedi, ancak uçağın burnunu kaldıramadı."

Buna göre pilotlar, uçağın kuyruğunu hizaya getiren manüel çarkı açtı, yükselme çabasıyla elektronik anahtarları kullandı, ancak Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) uçağın burnunu alçaltmayı sürdürdü.

"Üretici şirketin uçağın kontrol sistemlerini gözden geçirmesi gerekiyor" çağrısında bulunan Etiyopya Ulaştırma Bakanı, uluslararası havacılık yetkilileri kontrol sistemlerindeki sorunun çözüldüğünü teyit etmeden Max 8'in havalanmaması gerektiğinin altını çizdi.

© REUTERS / Willy Kurniawan Boeing'e bir darbe daha: Endonezya 49 adet 737 Max 8 siparişini iptal etti

Ekimde de Endonezya’da Lion Air'e ait Boeing 737 MAX 8 düşüp 189 kişiye mezar olmuştu.

Lion Air'le ilgili rapora göre pilotlar, sensörün gönderdiği yanlış veri nedeniyle tekrar tekrar uçağın burnunu alçaltan MCAS'ın yazılımıyla uğraşırken kontrolü kaybetmişti.

BOEING'E GÖRE HALLOLDU

© REUTERS / Maxim Shemetov Boeing, 737 MAX için bir yazılım güncellemesi duyurdu

İki kaza arasındaki benzerliklerden, sorunun kontrol yazılım sistemlerinden kaynaklandığı sonucuna varıldı.

MAX 8'de yazılım güncelleme çalışmaları yapan Boeing, son olarak, uçakların Hücum Açısı (AOA) sensörlerinin, yunuslama istikrarını desteklemek amacıyla tasarlanan MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemenin tamamlandığını iddia etti.