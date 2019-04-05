'Libya Ulusal Ordusu, Trablus'un bir kısmını ele geçirdi'

© REUTERS / Faysal Omar Guterres: Libya'da bu şartlar altında ulusal konferans yapılamaz

Sputnik'e konuşan Libya Ulusal Ordusu'ndan bir kaynak, "Şu anda kentteki sokaklar boş durumda. Tüm sakinlerin kentten ayrılmayı tercih ettiği görülüyor. Trablus'un güneybatısındaki Canzur ve Sivani gibi birkaç bölge halihazırda Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolüne geçmiş durumda" dedi.

Herhangi bir çatışma yaşanmadığını da kaydeden kaynak, 'sadece bazı çete gruplarının küçük çaplı saldırılar düzenlediğini' ifade etti.

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in kendisine bağlı güçlere Birlemiş Milletler (BM) tarafından tanınan, AB tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolünde bulunan 'Trablus'u teröristlerden kurtarmak için taarruz emri verdiği' vermişti.

Bunun üzerinde Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, seferberlik ilan etmişti.