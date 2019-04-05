Guterres'ten Libya açıklaması: Kanlı bir çatışmanın önlenmesi mümkün

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Libya'dan derin bir endişeyle ve üzüntüyle ayrılıyorum ama yine de Trablus ve çevresinde kanlı bir çatışmanın önlenmesinin mümkün olduğuna inanıyorum" dedi.

© AFP 2019 / MAHMUD TURKIA ‘Hafter’in ordusu Trablus havalimanını kontrol altına altı’

Siyasi sürece destek vermek için Libya'yı ziyaret eden Guterres, ülkeden ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, Libya'da General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatması ve askeri hareketlilikten duyduğu endişeyi dile getirdi.

Guterres, ''Libya'dan derin bir endişeyle ve üzüntüyle ayrılıyorum ama yine de Trablus ve çevresinde kanlı bir çatışmanın önlenmesinin mümkün olduğuna inanıyorum. '' diye konuştu.

BM'nin Libya'da siyasi sürece her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade eden Guterres, Libya halkının barış, güvenlik, refah ve insan haklarına saygıyı hak ettiğini belirtti.

Guterres, daha önce de askeri müdahaleden kaçınılması çağrısı yaparak, Libya için tek yolun siyasi çözüm olduğunu söylemişti.

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi bugün Libya'daki askeri hareketlilik üzerine kapalı oturumda toplanacak.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter dün Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamış, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.