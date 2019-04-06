BMGK'dan Libya'daki General Hafter'e çağrı: Saldırıyı durdur

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da Trablus'u ele geçirmek için dün askeri güçlerini harekete geçiren General Halife Hafter'e saldırıyı durdurması çağrısı yaptı.

© REUTERS / Leonhard Foeger Guterres'ten Libya açıklaması: Kanlı bir çatışmanın önlenmesi mümkün

BM Güvenlik Konseyi, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından kapalı oturumda toplandı. BM Güvenlik Konseyi nisan ayı dönem başkanı ve Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, konseyin, Libya'daki askeri hareketlilikten derin endişe duyduğunu söyledi.

BMGK'nin Libya'da Trablus'u ele geçirmek için dün askeri güçlerini harekete geçiren General Halife Hafter'e saldırıyı durdurması çağrısı yaptığını belirten Heusgen, tüm taraflara da gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu ve askeri çözümün bir seçenek olmadığını ifade etti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, dün Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.