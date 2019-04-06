‘Güçlerine Trablus’u ele geçirme emri veren Hafter, Sarraj hükümetiyle görüşmeyi reddetti’

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj'ın, kontrolündeki güçlere Trablus’u ele geçirme emri veren Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter’le görüşmeyi kabul ettiği fakat Hafter’in bunu reddettiği belirtildi.

© AP Photo / Anja Niedringhaus Hafter'den Libya Ulusal Ordusu'na Trablus'a saldırı emri

Libya'nın doğusunda büyük bir alanı kontrolü eden Hafter'in, lideri olduğu Libya Ulusal Ordusu'na batıya giderek başkent Trablus'u ele geçirme emrini vermesi ardından 2011'de eski devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden sonra ülkede oluşan iki güç merkezi arasındaki gerilim tırmanmış durumda.

Al-Jazeera televizyonunun BM Güvenlik Konseyi'nden ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberinde, uluslararası toplumun desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ın, kontrolündeki güçlere ateşkes emri vermesi halinde Hafter ile Cenevre'de görüşmeyi kabul ettiği belirtildi. Fakat Hafter'in bu teklifi reddettiği kaydedildi.

Hafter'in Trablus'u ele geçirme emri verdiği güçler kentin güneybatısında birkaç bölgeyi ele geçirmişti. Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus'a birkaç koldan saldırdığı fakat kente giremediklerini belirtiliyor.

Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus'a ilerlemesi ardından Sarraj da kendi güçlerine gerekmesi halinde güç kullanmaları emrini vermişti.

Bu arada Rusya da dahil olmak üzere uluslararası güçler Hafter'e Trablus'a ilerleyen güçlerini durdurma çağrısı yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Hafter'i destekleyip desteklemediği şeklindeki bir soru karşısında, "Hayır, bu olanlarda hiçbir şekilde dahlimiz yok" demişti.

Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından çeşitli milis grupları arasında çatışmaların sürdüğü Libya'da 2015 sonunda BM'nin desteğiyle, Sarraj liderliğinde Ulusal Mutabakat Hükümeti oluşturulmuştu. Bu hükümet Trablus'ta göreve Mart 2016'da başlamıştı.

Kaddafi döneminin etkili komutanlarından olan Hafter'in kontrolündeki güçlerin merkeziyse Bingazi'de bulunuyor.