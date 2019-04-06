‘Güçlerine Trablus’u ele geçirme emri veren Hafter, Sarraj hükümetiyle görüşmeyi reddetti’

Al-Jazeera televizyonunun BM Güvenlik Konseyi'nden ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberinde, uluslararası toplumun desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ın, kontrolündeki güçlere ateşkes emri vermesi halinde Hafter ile Cenevre'de görüşmeyi kabul ettiği belirtildi. Fakat Hafter'in bu teklifi reddettiği kaydedildi.
Hafter'in Trablus'u ele geçirme emri verdiği güçler kentin güneybatısında birkaç bölgeyi ele geçirmişti. Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus'a birkaç koldan saldırdığı fakat kente giremediklerini belirtiliyor.
Bu arada Rusya da dahil olmak üzere uluslararası güçler Hafter'e Trablus'a ilerleyen güçlerini durdurma çağrısı yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Hafter'i destekleyip desteklemediği şeklindeki bir soru karşısında, "Hayır, bu olanlarda hiçbir şekilde dahlimiz yok" demişti.
Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından çeşitli milis grupları arasında çatışmaların sürdüğü Libya'da 2015 sonunda BM'nin desteğiyle, Sarraj liderliğinde Ulusal Mutabakat Hükümeti oluşturulmuştu. Bu hükümet Trablus'ta göreve Mart 2016'da başlamıştı.
Kaddafi döneminin etkili komutanlarından olan Hafter'in kontrolündeki güçlerin merkeziyse Bingazi'de bulunuyor.
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