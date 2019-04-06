Rusya Dışişleri: Libyalılar dışarıdan müdahale olmadan kendi aralarında anlaşmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Libya'da tırmanan gerilime ilişkin olarak, ülkedeki siyasi güçlerin dışarıdan herhangi bir dayatma olmadan kendi aralarında bir anlaşmaya varıp geleceklerini kendilerinin belirlemesi gerektiğini söyledi.

Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile görüşmelerinin ardından başkent Kahire'de bir basın toplantısı düzenleyen Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a kontrolündeki güçlere Libya'daki ulusal birlik hükümetinin merkezi olan başkent Trablus'u ele geçirme emri veren general Halife Hafter'i destekleyip desteklemedikleri soruldu.

Lavrov soruya "Tüm Libyalı siyasi güçleri destekliyoruz ki, onlar kendi aralarında bir anlaşmaya varabilsin ve kimse onlara herhangi bir şey dayatmasın" şeklinde yanıt verdi.

‘BİR TARAFA DİĞERİNDEN FARKLI BİR SİNYAL GÖNDERMİYORUZ'

Rus Bakan şöyle devam etti: "Libya'daki tüm siyasi güçlerle temas halindeyiz, hepsine aynı sinyalleri gönderiyoruz. Söylediklerinin aksine, bahislerimizi hiçbir zaman belli bir taraf üzerine oynamadık. Şu anki durumda bu şekilde davranılması gerektiğine inanıyorum."

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Halife Hafter'in liderliğinde olan ve Trablus'a ilerleyen Libya Ulusal Ordusu'na karşı hava güçlerini devreye sokmayı planlayan oluşumlar olduğu haberlerinin kendilerini endişelendirdiğini de ekleyen Lavrov, "Bu oluşumlar üzerinde her kimin etkisi varsa gerilimin bu şekilde tırmanmasına izin vermemeli ve herkes Libyalı taraflara, askeri eylemleri bırakıp görüşme masasına oturma çağrısında bulunmalı" ifadelerini kullandı.

‘SUÇLU ARAMAKTAN VAZGEÇİLSİN'

Libya'daki gerilimin tırmanmasının suçlusunu aramaktan vazgeçilmesi için de çağrı yapan Rus Dışişleri Bakanı şunları söyledi: "Biz de Mısırlılar gibi Libyalıların kendi geleceklerini kendilerinin belirlemesi gerektiğine inanıyoruz. Dışarıdan dayatıldığı gibi yapay tarih aralıklarına sıkıştırılmadan, iradeleri dışında başka bir güç tarafından da yönlendirilmeden kapsayıcı bir diyaloğa başlamaları gerektiğini söylüyoruz."

Hafter'in lideri olduğu Ulusal Libya Ordusu'nun Trablus'a ilerlediği haberleri gelirken, dün kapalı oturumda toplanan BM Güvenlik Konseyi Libya'daki tüm güçlere askeri eylemleri durdurma ve diyalog kurma çağrısı yapmıştı.

Eski devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından Libya'da şu anda iki güç merkezi yer alıyor. Ülkenin doğusundaki Tobruk'ta parlamento bulunurken, batısındaysa BM tarafından da tanınan birlik hükümetinin merkezi olan Trablus yer alıyor.

Tobruk'un kontrolü ise Ulusal Libya Ordusu'nun lideri olan Hafter'de. Hafter, Kaddafi döneminin etkili komutanlarından biri.