Libya’da Trablus’a ilerleyen Hafter liderliğindeki güçler: Hava saldırısına uğradık

Libya’da Kaddafi döneminin etkili komutanlarından biri olan Halife Hafter liderliğindeki güçler, ulusal birlik hükümetinin merkezi olan başkent Trablus’un güneyinde kendilerine bir hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Hafter’in liderdiğindeki güçler, Trablus’un 50 kilometre güneyindeki El Aziziye bölgesinde Misrata şehrinin batısından havalandıklarını söyledikleri bir uçak tarafından hedef alındıklarını belirtti.

Misrata’daki grupların çoğu, uluslararası toplum tarafından da tanınan Trablus merkezli birlik hükümetini destekliyor. Hava saldırısı gerçekleştirildiği karşı taraf tarafından henüz doğrulanmış değil.

Fakat Trablus’taki Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El Sarraj da, Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nun Trablus’a ilerlemeye başlaması ardından, kendi kontrolündeki silahlı gruplara gerekmesi halinde güç kullanma emri vermişti.

Bu arada Trablus’ta bir basın toplantısı düzenleyen BM’nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame Libyalı tarafları bir araya getirecekleri görüşmeleri önceden planlandığı gibi 14 Nisan’da başlatmaya kararlı olduklarını söyledi.

Salame’nin bu açıklaması, Hafter’den Trablus’un denetimini ele geçirme emri alan güçlerin temsilcilerinin, başkentin güneyindeki kırsal kesimlere ilerleyip buradaki eski uluslararası havaalanını ele geçirdiklerini söylemelerinden bir gün sonra geldi.

2011’de devrilen eski devlet başkanı Muammer Kaddafi’nin döneminin etkili komutanlarından biri olan Hafter’in liderliğidenki güçler üç yıl süren çatışmaların ardından doğudaki Bingazi kentini de ele geçirmişti.

Hafter liderliğindeki güçler bu yıl da Libya’nın güneyindeki petrol sahalarını kontrolleri altına aldı.