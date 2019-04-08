Ruanda, 100 gün süren soykırımın 25. yıldönümü için 100 gün yas tutacak

Ülkenin dört bir yanında ölenler için saygı duruşu yapıldı. Kagame, gün içinde halka seslendikten sonra 1994’te Birleşmiş Milletler’in Tutsileri korumak amacıyla kullandığı Amahoro Ulusal Stadyumu’ndaki gece nöbetine önderlik edecek. Etkinliklere çok sayıda Afrikalı lider katılacak. Ülkenin geçmişte sömürgesi olduğu Belçika’nın başbakanı Charles Michel de katılımcılar arasında olacak.
Üzerinden geçen 25 yıla rağmen acılarını dün gibi yaşayan Ruanda halkı, çocuklarına dedelerinin, anneanne, babaanne, hala ve amcalarının neden öldüğünü açıklamakta güçlük çekiyor.
Etkinliklere katılmayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cuma günü, soykırımda ülkesinin rolü olup olmadığını araştırmak amacıyla bir heyet tayin etti.
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