'Libya'da Mutabakat Hükümeti kaybettiği yerleri geri alıyor' iddiası

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac liderliğindeki kuvvetlerin Libya Ulusal Ordusu (LNA) tarafından ele geçirilen bölgeleri geri aldığı iddia edildi.
© REUTERS / REUTERS TV
Libya Ahrar televizyonunun Mutabakat Hükümeti karargahınadan bir kaynağa dayandırılarak aktarılan haberinde, Hafter kuvvetlerine yönelik düzenlenen karşı saldırılar sonucunda Trablus Uluslararası Havalimanı'nın yeniden ele geçirildiği bilgisine yer verildi.
Reuters tarafından da, bir savaş uçağının bölgede işleyen tek havalimanı olan Matiga Havalimanı'na bir saldırı düzenlediği bilgisi geçildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)