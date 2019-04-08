'Libya'da Mutabakat Hükümeti kaybettiği yerleri geri alıyor' iddiası

Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'na (LNA) bağlu kuvvetlerin, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile devam eden çatışmalar nedeniyle Trablus Uluslararası Havalimanı'nı terk etmek zorunda kaldığı iddia edildi.

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Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac liderliğindeki kuvvetlerin Libya Ulusal Ordusu (LNA) tarafından ele geçirilen bölgeleri geri aldığı iddia edildi.

Libya Ahrar televizyonunun Mutabakat Hükümeti karargahınadan bir kaynağa dayandırılarak aktarılan haberinde, Hafter kuvvetlerine yönelik düzenlenen karşı saldırılar sonucunda Trablus Uluslararası Havalimanı'nın yeniden ele geçirildiği bilgisine yer verildi.

Reuters tarafından da, bir savaş uçağının bölgede işleyen tek havalimanı olan Matiga Havalimanı'na bir saldırı düzenlediği bilgisi geçildi.