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21:28 08 Nisan 2019
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    Abdulaziz Buteflika + Cezayir

    Cezayir Genelkurmay Başkanı'nın yarın konuşma yapması bekleniyor

    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    Afrika
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    Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın bir buçuk aydır süren protestoların ardından ordunun da uyarılarıyla istifa etmesi sonrasında gözlerin çevrildiği Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in yarın bir konuşma yapabileceği bildirildi.

    Abdülaziz Buteflika
    © AFP 2019 / Eric FEFERBERG
    Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika istifa etti
    Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Salih, yarın ülkenin kuzey batısındaki Oran vilayetinde bir ordu birliğini ziyaret edecek.

    Savunma Bakanlığı, ayrıca Genelkurmay Başkanı'nın bugün yapması beklenen konuşmasını da yarın yapabileceğini paylaştı.

    Bununla birlikte, yarın Cezayir parlamentosunun iki kanadı, "Millet Konseyi" ve "Ulusal Halk Meclisi", Cezayir'de 20 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Abdulaziz Buteflika'nın geçen hafta sunduğu istifasını görüşmek için toplanıyor.

    Cezayir Anayasası'nın 102. maddesine göre, cumhurbaşkanı, istifası halinde bu kararını en yüksek yargı makamı olan Anayasa Konseyi'ne iletiyor. Anayasa Konseyi kararı görüştükten sonra, istifayı parlamentoya sevk ediyor. Parlamentonun iki kanadından üçte iki oy çoğunluğu sağlanması halinde, Millet Konseyi Başkanı geçici cumhurbaşkanı olarak 90 gün içinde ülkeyi seçime götürüyor.

    Ülkedeki birçok kesim ise Anayasa'ya göre geçici cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek Millet Konseyi Başkanı Abdülkadir bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi liderliğindeki geçici hükümet gibi devletin zirvesindeki "Buteflika rejiminin temsilcileri"ni kabul etmediğini ısrarla açıklıyor.

    Devletin zirvesinde Buteflika rejiminin kalıntılarının bulunduğu bir geçiş döneminin ve bu isimlerin yönetiminde yapılacak seçimin yeterince şeffaf olmayacağı ve istenen demokratik değişimi getirmeyeceği sıkça ifade ediliyor.

    Cezayir'de haftalardır giderek artan protestolar karşısında üst üste yaptığı uyarılarla Buteflika'yı istifaya götüren ordunun, geçiş dönemine ilişkin alacağı tutum vereceği mesajlar bu nedenle merak ediliyor.

    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler (BM), Abdulaziz Buteflika, Cezayir
    Topluluk kurallarıTartışma
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