Libya'da Hafter’in uçaklarının Trablus havalimanını vuruş anı görüntülendi

Facebook’ta, MiG-21 savaş uçağıyla Trablus havalimanına yapılan saldırının videosu yayınlandı.

© AFP 2019 / Abdullah Doma 'Libya'da Mutabakat Hükümeti kaybettiği yerleri geri alıyor' iddiası

Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'na (LNA) bağlı kuvvetlerin, Libya'nın tek çalışan havalimanı olan Trablus'un Mitiga Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Söz konusu saldırıya ait olduğu iddia edilen görüntüler Facebook'tan yayınlandı. Başkentin ikinci havalimanı Trablus Uluslararası Havalimanı, 2014'ten bu yana kapalı.

Trablus'un kontrolünü elinde tutan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden yapılan açıklamada, Hafter ordusunun hava saldırılarının sivil havacılığın güvenliği ve sivillerin hayatı için tehdit oluşturduğunu açıkladı.

Diğer yandan LNA Sözcüsü Ahmed el-Mismari, hava saldırısının amacının, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı iki savaş uçağının olduğunu açıkladı. El-Mismari, amaçlarının sivil uçuşları durdurmak olmadığını söyledi.