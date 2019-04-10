Afrika'nın en zengin kişisi Dangote: Parayı nakit olarak görebilmek için hesabımdan 10 milyon dolar çektim

Afrika kıtasının en zengin kişisi olarak gösterilen Aliko Dangote, bir forumda yaptığı konuşmada, sahip olduğu parayı yalnızca kağıt üzerindeki rakamlar olarak değil nakit olarak görüp 'Şimdi param olduğuna inanabilirim' diyebilmek için hesabından 10 milyon dolar nakit çektiğini belirtti.

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The Independent’in aktardığına göre Nijeryalı milyarder işadamı Dangote, “Bir iş yapmaya başladığında amaç ilk milyonu kazanmak oluyor. Ama yaklaşık bir yıl sonra malvarlığım 12-13 milyar doları geçtiğinde, bunun sadece kağıda yazılı rakamlar olduğunu düşündüm” diye konuştu.

Bu rakamların gerçek olduğunu anlamak için bankaya gidip hesabından bir miktar nakit para çektiğini söyleyen Dangote, sözlerine şöyle devam etti: “Parayı bagaja koydum, eve geldim, bagajı açtım ve 10 milyon dolara bakarak kendime, ‘Evet, şimdi param olduğuna inanıyorum’ dedim”.

Nijeryalı işadamı, parayı ertesi gün bankaya geri getirdiğini de sözlerine ekledi.

Afrika'nın en zengin kişisi Dangote: Sahip olduğum parayı yalnızca kağıt üzerindeki rakamlar olarak değil, nakit olarak görüp 'Şimdi param olduğuna inanabilirim' diyebilmek için hesabımdan 10 milyon dolar çektim https://t.co/oUbCbhoLxs pic.twitter.com/BXAmPsUdnz — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 10, 2019

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