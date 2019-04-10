Afrika'nın en zengin kişisi Dangote: Parayı nakit olarak görebilmek için hesabımdan 10 milyon dolar çektim

Bu rakamların gerçek olduğunu anlamak için bankaya gidip hesabından bir miktar nakit para çektiğini söyleyen Dangote, sözlerine şöyle devam etti: “Parayı bagaja koydum, eve geldim, bagajı açtım ve 10 milyon dolara bakarak kendime, ‘Evet, şimdi param olduğuna inanıyorum’ dedim”.
Nijeryalı işadamı, parayı ertesi gün bankaya geri getirdiğini de sözlerine ekledi.
Afrika'nın en zengin kişisi Dangote: Sahip olduğum parayı yalnızca kağıt üzerindeki rakamlar olarak değil, nakit olarak görüp 'Şimdi param olduğuna inanabilirim' diyebilmek için hesabımdan 10 milyon dolar çektim https://t.co/oUbCbhoLxs pic.twitter.com/BXAmPsUdnz— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 10, 2019
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