Sudan'da 'Kandaka' dirildi: Beşir'e karşı protestoların başını kadınlar çekiyor

Beşir'in 30 yıllık şeriat yönetimine karşı protestolarda kadınların görünürlüğü dikkat çekerken, bir aracın üstüne çıkıp kalabalığa devrim sloganı attıran kadının görüntüsü sosyal medya ve Batı medyasında 'direnişin simgesi' olarak benimsendi. Bunun 'Kandaka' denilen Nübye kraliçelerinin mirası olduğu yorumları yapıldı.

Sudan, darbeyle geldiği iktidardan 30 yıldır gitmeyen Devlet Başkanı Ömer Beşir'in istifası için 3 aydan uzun süredir protestolarla çalkalanıyor. Başkent Hartum'da savunma bakanlığının önünde beş gündür kuşatma gibi oturma eylemi düzenleniyor. Oradan 8 Nisan'da sosyal medyaya düşen bir görüntüyü internete girip de görmeyen kalmadı.

Pazartesi günü bir aracın üzerine çıkıp devrim manasına gelen 'Thowra!' sloganıyla şarkı söyleyerek etrafına toplanan, çoğunluğu kadın olan topluluğa 'Thowra!' diye tempo tutturan kadının görüntüsü, Sudan'daki protestoların simgesi haline geldi. Beyazlara bürünmüş kadın eylemcinin "Kadının yeri evidir" deyimi yerine "Kadının yeri devrimdir" sloganını attığı görüntüler, çevresindekilerin havaya kaldırıp kayıt yaptıkları cep telefonlarından tüm dünyaya ulaştı.

Don’t know her name, but this Woman in #Sudan is leading rallies, standing on car roofs, and pleading for change against autocratic Bashir.



Here she is singing “Thawra” (Revolution). Remember this voice: pic.twitter.com/0JG31Tp4rZ — Joyce Karam (@Joyce_Karam) 9 Nisan 2019

Beyazlı kadının etrafındaki kadınların çokluğu kadar Hartum'daki protestolarda kadın eylemcilerin görünürlüğü dikkat çekerken, Batı basınında 'Sudan'daki direniş hareketine kadınların damga vurduğuna' dair yorumlar yapılıyor.

Tüm görüntüler içinde 'ikonik' hale gelen fotoğrafı çeken kişi olduğunu duyuran Lana. H. Haroun, Hartum merkezli Twitter hesabında kendini "Piyanist, gitarist, şarkıcı, şarkı yazarı, besteci, fotoğrafçı ve aynı zamanda ihracat firmasında üsr düzey yönetici, bir şekilde ben" diye tanıtıyor.

Beşir'in Sudan'ın karmaşık yapısını şeriatla yönetmesi kadınların büyük zarar görmesi ve ülkenin parçalanmasına yol açtı. Dolayısıyla Afrika Boynuzu'nda Kadınlar İçin Stratejik İnisiyatif isimli örgütün Sudanlı kadın hakları aktivisti Hala el Karib, fotoğrafı 'son 30 yıldır beklediğimiz anın özeti' diye niteledi.

Yerel medya ve Amerikan haber sitesi Buzzfeed'a göre yüzüne Sudan bayrağının renklerinde savaş boyası sürüp beyaz örtüye bürünüp Sudan bayrağına sarınan 'devrimci' kadın, 22 yaşındaki Alaa Salah.

Beyaz örtüsü, Sudan'da geleneksel olarak meslek sahibi çalışan kadınların giydiği bir kıyafet. Çalışan kadının simgesine bürünmesinin, 'her şeyi yapmaya muktedir ama hala ülke kültürünü takdir eden Sudanlı kadın' mesajı verdiği yorumlarını beraberinde getirdi.

Sudanlıların kadın protestocuları 'Kandaka' diye nitelemesi de dikkat çekerken, bu sözün antik Sudan'da Nübye hanedanlığının kraliçelerine verilen bir unvan olduğu belirtildi. 'Kandaka' denilen kraliçelerin kendilerinden sonraki kuşaklara ülkesi için sonuna kadar mücadele den güçlü, hak sahibi kadınları miras bıraktığı yorumları yapıldı.

