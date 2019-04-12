Kayıt
23:57 12 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Cezayir bayrağı

    Cezayirliler geçiş dönemi liderlerine karşı sokakta

    © AA / Arşiv
    Afrika
    URL'yi kısaltın
    0 40

    Cezayir'in başkentinde güvenlik güçleri, ülkenin geçiş dönemi liderlerine karşı yapılan kitlesel gösterilere göz yaşartıcı gaz ve güç kullanarak müdahale etti.

    Abdülaziz Buteflika
    © AP Photo / Sidali Djarboub
    Haftalar süren protestolar sonucu istifa eden Cezayir lideri Buteflika, veda mektubuyla halkından özür diledi
    Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, 4 Temmuz'da cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağını açıklamasına rağmen, gösteriler sekizinci cumasında yüz binlerin katılımıyla devam etti. 

    Göstericiler, öğlen saatlerinden itibaren başkentin çeşitli meydanlarında toplanmaya başlayarak gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Postane Binası önündeki meydana doğru yürüdü. Cezayir bayraklarının yanı sıra Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, devletin üst kademelerindeki Buteflika müttefiklerinin temizlenmesi yönündeki yerel lehçeyle söylenen "Hepsini temizleyin", sloganını sıkça kullandı.

    Göstericiler, "Yaşasın Cezayir, hepsini temizleyin", "Vatan bizim vatanımız" gibi sloganlar atarken, Buteflika'nın istifasından sonraki geçiş dönemi liderlerini hedef alan ve kalıcı reform taleplerini içeren pankartlar, dövizler ve resimler taşıdı. Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi, Buteflika'nın istifa dilekçesini sunduğu Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz, göstericilerin tepki gösterdiği isimler olarak biliniyor.

    Öte yandan Cezayirliler, "Güç" diye isimlendirdikleri, ordu, siyaset ve iş dünyasının oluşturduğu derin devlet aleyhine de slogan attı. 

    POLİS GÖSTERİCİLERE KARŞI BİBER GAZI KULLANDI

    Abdülaziz Buteflika
    © AFP 2019 / Eric FEFERBERG
    Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika istifa etti
    Güvenlik güçleri, gün içinde bazı noktalarda göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. 

    Akşam saatlerine gelindiğindeyse, güvenlik güçleri başkentin ana caddelerindeki göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve güç kullandı. Cezayir güvenlik güçlerine ait toplumsal olaylara müdahale aracıyla göstericilere su sıkılarak caddeler boşaltılmaya çalışıldı. 

    Müdahaleler sırasında gazdan etkilenen göstericilere, gönüllüler yardım etti. İlerleyen saatlerde, polis başkentin merkezindeki ana caddelerde düzenlenen yürüyüşleri dağıttı. 

    'GÖSTERİLERİ KARIŞTIRMAK İSTEYEN YABANCILAR' AÇIKLAMASI

    Cezayir Emniyet Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, "gösterileri karıştırmak isteyen yabancıların yakalandığı" iddia edildi. Yabancıların gençleri kullanarak gösterileri karıştırmak istediği belirtilen açıklamada, "yakalanan kişilerin üzerinde uyuşturucu maddelerin bulunduğu" duyuruldu.

    Cezayir polisinden ordu ve halk kardeştir kutlaması
    © REUTERS / Zohra Bensemra
    Buteflika karşıti gösteride Cezayir polisinden 'ordu ve halk kardeştir' kutlaması

    Açıklamada ayrıca "90'lı yıllarda  güvenlik güçlerine yönelik cinayetlerde kullanılmış silahları taşıyan teröristlerin yakalandığı" öne sürüldü. Emniyetin açıklamasında yakalanan kişilerin kimlikleri, uyrukları ya da üzerlerinde bulunan silahlara ilişkin detay verilmedi.  

    Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, yaklaşık 1,5 aydır süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti. Anayasaya göre, salı günü geçici cumhurbaşkanlığı görevine gelen Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih, "cumhurbaşkanlığı seçiminin 4 Temmuz'da yapılacağını" duyurmuştu.
    Cezayir

    İlgili konular:

    Cezayir Genelkurmay Başkanı'nın yarın konuşma yapması bekleniyor
    Haftalar süren protestolar sonucu istifa eden Cezayir lideri Buteflika, veda mektubuyla halkından özür diledi
    Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika görev süresi dolmadan istifa edeceğini açıkladı
    Etiketler:
    Protesto, Abdülaziz Buteflika, Cezayir
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Falcon Heavy ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi
    Karikatür
    Trump'tan Assange açıklaması: Ben bilmem
    İnfografik
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet