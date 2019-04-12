Cezayirliler geçiş dönemi liderlerine karşı sokakta

Cezayir'in başkentinde güvenlik güçleri, ülkenin geçiş dönemi liderlerine karşı yapılan kitlesel gösterilere göz yaşartıcı gaz ve güç kullanarak müdahale etti.

© AP Photo / Sidali Djarboub Haftalar süren protestolar sonucu istifa eden Cezayir lideri Buteflika, veda mektubuyla halkından özür diledi

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, 4 Temmuz'da cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağını açıklamasına rağmen, gösteriler sekizinci cumasında yüz binlerin katılımıyla devam etti.

Göstericiler, öğlen saatlerinden itibaren başkentin çeşitli meydanlarında toplanmaya başlayarak gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Postane Binası önündeki meydana doğru yürüdü. Cezayir bayraklarının yanı sıra Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, devletin üst kademelerindeki Buteflika müttefiklerinin temizlenmesi yönündeki yerel lehçeyle söylenen "Hepsini temizleyin", sloganını sıkça kullandı.

Göstericiler, "Yaşasın Cezayir, hepsini temizleyin", "Vatan bizim vatanımız" gibi sloganlar atarken, Buteflika'nın istifasından sonraki geçiş dönemi liderlerini hedef alan ve kalıcı reform taleplerini içeren pankartlar, dövizler ve resimler taşıdı. Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi, Buteflika'nın istifa dilekçesini sunduğu Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz, göstericilerin tepki gösterdiği isimler olarak biliniyor.

Öte yandan Cezayirliler, "Güç" diye isimlendirdikleri, ordu, siyaset ve iş dünyasının oluşturduğu derin devlet aleyhine de slogan attı.

POLİS GÖSTERİCİLERE KARŞI BİBER GAZI KULLANDI

© AFP 2019 / Eric FEFERBERG Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika istifa etti

Güvenlik güçleri, gün içinde bazı noktalarda göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Akşam saatlerine gelindiğindeyse, güvenlik güçleri başkentin ana caddelerindeki göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve güç kullandı. Cezayir güvenlik güçlerine ait toplumsal olaylara müdahale aracıyla göstericilere su sıkılarak caddeler boşaltılmaya çalışıldı.

Müdahaleler sırasında gazdan etkilenen göstericilere, gönüllüler yardım etti. İlerleyen saatlerde, polis başkentin merkezindeki ana caddelerde düzenlenen yürüyüşleri dağıttı.

'GÖSTERİLERİ KARIŞTIRMAK İSTEYEN YABANCILAR' AÇIKLAMASI

Cezayir Emniyet Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, "gösterileri karıştırmak isteyen yabancıların yakalandığı" iddia edildi. Yabancıların gençleri kullanarak gösterileri karıştırmak istediği belirtilen açıklamada, "yakalanan kişilerin üzerinde uyuşturucu maddelerin bulunduğu" duyuruldu.

© REUTERS / Zohra Bensemra Buteflika karşıti gösteride Cezayir polisinden 'ordu ve halk kardeştir' kutlaması

Açıklamada ayrıca "90'lı yıllarda güvenlik güçlerine yönelik cinayetlerde kullanılmış silahları taşıyan teröristlerin yakalandığı" öne sürüldü. Emniyetin açıklamasında yakalanan kişilerin kimlikleri, uyrukları ya da üzerlerinde bulunan silahlara ilişkin detay verilmedi.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, yaklaşık 1,5 aydır süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti. Anayasaya göre, salı günü geçici cumhurbaşkanlığı görevine gelen Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih, "cumhurbaşkanlığı seçiminin 4 Temmuz'da yapılacağını" duyurmuştu.

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