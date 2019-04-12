Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı

© AFP 2019 / Sudan Askeri Geçiş Konseyi: İktidarda kalma derdimiz yok

Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı oldu. Yardımcılığına Orgeneral Kemal Abdulmaruf getirildi.

Sudan'da askeri müdahalenin ardından Devlet Başkanı Ömer El Beşir istifa etmiş ve tutuklanmıştı.