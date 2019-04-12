Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı oldu. Yardımcılığına Orgeneral Kemal Abdulmaruf getirildi.
Sudan'da askeri müdahalenin ardından Devlet Başkanı Ömer El Beşir istifa etmiş ve tutuklanmıştı.
Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı
Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı oldu. Yardımcılığına Orgeneral Kemal Abdulmaruf getirildi.
Sudan'da askeri müdahalenin ardından Devlet Başkanı Ömer El Beşir istifa etmiş ve tutuklanmıştı.
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