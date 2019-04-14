Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi kararları: Savunma Bakanı görevden alındı

Sudan'da ülke yönetimini elinde bulunduran Askeri Geçiş Konseyi'nin ülkeye ilişkin aldığı bazı kararlar açıklandı.

© REUTERS / REUTERS TV Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, siyasi güçlerden, bağımsız bir başbakanadayı belirlemelerini istedi.

Sudan Askeri Konseyi, siyasi partilerin liderleriyle görüşmesinde, liderleri, halkın beklentilerini gerçekleştirmek için pastadan pay kapma çabalarından ve dar çıkarlardan uzak durmaya çağırdı.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, Savunma Bakanı Avad bin Avf'ı görevden alarak emekliliğe sevk etti.

Konsey tarafından yapılan açıklamada ayrıca şunlar söylendi:

- Protestocuları güç kullanarak dağıtmayacağız.

- Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu yeniden yapılandırılacak ve derhal çalışmalarına başlayacak.

- Sudan'ın Washington Büyükelçisi Muhammed Ata, Askeri Geçiş Konseyi tarafından görevinden alındı.

- Protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklanan ordu, emniyet ve kamu mensupları serbest bırakılacak.