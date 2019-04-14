Cezayir'de para kaçırma iddiası: Yurt dışı para transferlerine denetim getirildi

Bakanlığın açıklaması, Buteflika'nın 2 Nisan'daki istifasından sonra, eski cumhurbaşkanına yakın iş adamlarının ülke dışına para kaçırdığı iddialarının ardından geldi.
Tunus Avukatlar Sendikası, geçen hafta Buteflika'ya yakın iş adamlarının yurt dışı para transferlerine ilişkin dosyaların kamuya açıklanması ve bunlara ilişkin soruşturma açılması yönünde çağrı yapmıştı.
MERKEZ BANKASI: PARA ÇIKIŞLARINDA ARTIŞ VAR
Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından kendisine yakın iş adamı Ali Haddad, 'yüklü miktarda dövizle' Tunus sınırında yakalanmıştı.
Öte yandan, güvenlik birimlerince, nisan ayı sonuna kadar ülkedeki özel uçakların kalkışının durdurulduğu bildirilmiş ve bazı iş adamlarına da yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.
Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, 1,5 aydır süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.
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