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01:11 15 Nisan 2019
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    Sudan askerleri

    Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden siyasilere: Başbakanlığa bağımsız aday gösterin

    © AFP 2019 / -
    Afrika
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    Sudan Askeri Geçiş Konseyi, siyasi güçlere, başbakanlık için bağımsız bir aday göstermeleri çağrısında bulundu.

    Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan
    © AA /
    Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi kararları: Savunma Bakanı görevden alındı
    Ülkedeki siyasi güçlerin temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda Konseyin Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin, siyasi güçlerin bir hafta içerisinde gelecek merhaleye ilişkin bir başbakanın özellikleri ve şartlarını da kapsayacak şekilde öneri ve görüşlerini sunmaları gerektiğini belirtti.

    Farklı siyasi güçlerin başbakanlık makamı için bağımsız bir şahsiyet üzerinde uzlaşmasını ümit ettiğini ifade eden Zeynelabidin, konseyin asıl görevinin, mevcut durumdan çıkabilmek için tüm siyasi oluşumların "şeffaf bir ortamda, dışlanmadan" rekabet edebilmelerine elverişli bir ortam hazırlamak olduğunu kaydetti.

    Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

    Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

    Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyinin başına geçen Burhan, dün akşam Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

    Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan altı kişi ve emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

    Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

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    Etiketler:
    Askeri Geçiş Konseyi, Ömer Zeynelabidin, Sudan
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