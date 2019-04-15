Sudan'da gösteriler 9. gününde: 'Hak, sahibine verilinceye dek meydanlardayız'

Protestocular ayrıca istihbarat teşkilatının lağvedilmesi, rejimin sembol isimlerinin yargılanması ve protestocuları öldürmekle tehdit eden milis güçlerin dağıtılması yönünde taleplerde bulundu. Göstericiler, sivil, demokratik bir hükümet istediklerini, askeri yönetime asla rıza göstermeyeceklerini belirterek, talepleri tam olarak karşılanana dek geri adım atmayacaklarını dile getirdi.
Meydanın farklı noktalarında çeşitli siyasi görüşlere mensup gruplar bildiriler okudu, halka ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Askeri Geçiş Konseyinin muhalif gruplar lehine art arda çıkardığı kararnameler sonrası göstericilerin sayısında önceki günlere göre belirgin düşüş görülürken, bazı uluslararası haber ajansları ilk kez sahada gelişmeleri takip etti. Alanda, göstericiler ile asker arasındaki samimi diyaloglar dikkati çekti.
'YENİ SUDAN'I İNŞA EDECEĞİZ'
Bedi Salih ise "Halk, gösterilerin ilk gününde özgürlük, barış ve adalet istedi. Bunlar henüz gerçekleşmedi. Bu nedenle hala eylemleri sürdürüyoruz. Bozuk nizam ortadan kalkıp hak sahibine verilinceye kadar meydanlardayız. Yeni Sudan'ı inşa edeceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.
Amira Baannim, siyasetle alakası olmadığını ancak bir vatandaş olarak haklarını bildiğini dile getirerek, "Devrim henüz hedeflerine ulaşmadı ancak emin adımlarla ilerliyor. Genelkurmay karargahı önündeki ısrar ve azmimizle taleplerimizin gerçekleşeceğini umuyorum." diye konuştu.
SUDAN'I YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİNE GÖTÜREN GÖSTERİLER
Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan altı kişi ve emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı. Konseyin şu ana kadar birçok talebini karşıladığı muhalif gruplar, Ömer el-Beşir döneminin tüm kurum ve sembol isimlerinin olmadığı yeni bir sisteme geçilene kadar göstericilere meydanlardan ayrılmayın çağrısında bulunuyor.
Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu. Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu, evvelki gün yaptığı açıklamada, Beşir'in başkent Hartum'da ev hapsinde olduğunu belirtmişti.
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