Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden AB'ye 'Hafter'le görüşmeyin' çağrısı

© REUTERS / Alessandro Bianchi İtalya'dan Libya hamlesi

Libya'da Suudi Arabistan ve Mısır tarafından zımni olarak desteklenen Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter'in, ülkenin başkenti Trablus'a yönelik askeri operasyonu sürüyor.

İtalyan La Rebubblica gazetesine konuşan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başbakan yardımcısı Ahmed Maitek, Hafter'in Suriye benzeri bir iç savaşa yol açabileceğini belirterek AB üye ülkelerine Libya krizini görüşmek üzere masaya oturmama çağrısı yaptı.

Maitek, "Avrupalı hükümet başkanlarına sormak istiyorum; Hafter'in kim olduğunu ve ne istediğini biliyor musunuz? Temsil ettiğimiz Trablus hükümetinin yıkılması, uluslararası hukuka ve BM ilkelerine ihanettir" dedi.

"İtalya ve Avrupa’ya Libya'daki uluslararası hukuku izlemesi ve savaşı durdurması için yardım etme çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullanan Maitek, "Avrupalılar, BM himayesinde yapılan zorlu müzakerelerin ortasında tüm sürece ihanet eden bir kişiye (Hafter'e) güvenebilir mi?" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), geçtiğimiz hafta Libya'da 4 Nisan’dan bu yana 121 kişinin hayatını kaybettiğini, 561 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.