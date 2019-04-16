'Mazbatayı ver' şarkısının Afrika versiyonu sosyal medyada gündem oldu

Yerel seçimlerin İstanbul sonuçlarına ilişkin devam eden tartışmalarda, futbol karşılaşmalarında tribünlerde söylenerek gündeme gelen 'Mazbatayı Ver' şarkısı bu kez Afrika'da söylendi. Sosyal medyada gündem olan görüntüler, çok sayıda paylaşım aldı.

Yerel seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ile ilgili 'mazbata' tartışmaları sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yetkilileri, YSK'nın mazbatayı vermesini beklerken, AK Parti ise olağanüstü itiraz yoluyla seçimlerin tekrarlanmasını istiyor.

Yaşanan bu tartışmalarda ise, İmamoğlu'nun İstanbul'daki futbol maçlarına katılması ve karşılaşmalarda söylenerek gündeme gelen 'Mazbatayı ver' şarkısı tartışma konusu olmuştu.

Aynı şarkının ise bu kez Afrika'da söylendiği görüldü.

Karikatürist Yılmaz Aslantürk tarafından paylaşılan görüntülerde, Afrikalıların 'Mazbatayı Ver' şarkısını söyledikleri görülüyor.

Aslantürk, söz konusu görüntüleri Twitter hesabından "Güzel bir Afrika şarkısı 'mazbatayuve'" ifadeleriyle paylaştı.

Güzel bir Afrika şarkısı “mazbatayuve” pic.twitter.com/j1b2B17ral — Yılmaz Aslantürk (@otisabi) 15 Nisan 2019

​Görüntüler ise sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.