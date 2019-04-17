Cezayir'de yeni Anayasa Konseyi Başkanı belli oldu

Cezayir'in geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, istifa eden Tayyib Bilayz'in yerine Anayasa Konseyi Başkanlığına Kemal Feniş'i getirdi.

© REUTERS / RAMZI BOUDINA Cezayir cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 adaylık başvurusu

Cezayir devlet televizyonunda yer alan habere göre, geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Bilayz'ın istifasını kabul edip yerine Feniş'in atanmasına onay verdi.

Feniş, 2016'dan beri Ulusal Halk Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapıyordu.

Tayyib Bilayz, 10 Şubat'ta Abdulaziz Buteflika tarafından Cezayir'de yargı erkinin tepesindeki Anayasa Konseyinin başkanlığına atanmıştı. Bilayz, kendisini de hedef alan protestolar üzerine bugün istifa etmişti.

Cezayirliler, soyadlarına atıfta bulunarak 'üç B' diye tanımladıkları, geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Başbakan Nureddin Bedevi ve hükümeti, son olarak da yargının en üst makamındaki Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın gitmesi konusunda gösterilerinde tek sesli kitlesel bir tavır ortaya koymuştu.