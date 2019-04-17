Katar'dan Hafter için 'silah ambargosu' çağrısı

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Fransa’nın Libya’da ulusal uzlaşı konferansı için başlattığı çabayı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

İtalya merkezli La Rebubblica gazetesine konuşan Katar Dışişleri Bakanı, Libya’nın doğu kesiminin kontrolünü elinde bulunduran ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeki Trablus kentine saldırı başlatan General Halife Hafter’e karşı silah ambargosu konulması çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed, 2017 yılında Katar’la her türlü ilişkisini kesen Suudi Arabistan ve Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu ihtilafın içinde olduğuna işaret etti.