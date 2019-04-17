Sudan'da devrik lider Beşir hapishaneye nakledildi

© AFP 2019 / KHALED DESOUKI Arap Birliği, Sudan Askeri Geçiş Konseyi'ni desteklediğini açıkladı

Sudan'daki Ahir Lahza gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Beşir'in dün akşam ev hapsinde tutulduğu konuk evinden başkent Hartum'daki Kuber Merkezi Hapishanesi'ne nakledildiği belirtildi.

Haberde, Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin eski Cumhurbaşkanı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etmeyerek, ülkesinde asil bir şekilde yargılanacağı sözünü yerine getirdiği ifade edildi.

Askeri kaynaklar, nakil işleminin Askeri Geçiş Konseyi denetiminde ve sıkı önlemler altında gerçekleştirildiğini aktarırken, Konsey, henüz bu konuda açıklama yapmadı.

Öte yandan yerel basında yer alan haberlere göre, Sudan Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer, Katar dönüşünde Hartum Uluslararası Havaalanı'nda gözaltına alındı.