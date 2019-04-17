Libya’nın başkenti Trablus'a füzeli saldırı: 4 ölü, 23 yaralı

The Libya Observer gazetesinin yerel bir kaynağa dayandırdığı haberine göre dün gece başkent Tripoli’ye birkaç füze fırlatıldı, saldırı sonucu dört kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı.

Haberde, saldırıdan General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu sorumlu tutuldu.

Diğer yandan Ulusal Libya Ordusu’ndan yapılan açıklamada, Trablus’taki sivil yapılara yönelik saldırı ile ilgili suçlamalar reddedildi.

Sputnik’e konuşan LNA basın sözcüsü, “Bu gece Libya ordusu askeri operasyonlar sırasında ağır silahlar kullanmadı” ifadelerini kullandı. Sözcü, Trablus’taki silahlı grupların, daha sonra General Hafter’e bağlı güçleri bunu yapmakla suçlamak üzere başkentin konut bölgelerine Grad tipi topçu sistemleriyle kasten saldırı düzenlediklerini ileri sürdü.

LİBYA’DAKİ DURUM

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) geçtiğimiz hafta, Libya'da 4 Nisan’dan bu yana 121 kişinin hayatını kaybettiğini, 561 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.