Sudan'da Geçiş Dönemi Başsavcısı'ndan yeni kararlar

Mahmud, Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü Ebubekir Mustafa Demblab'a da öğretmen Ahmed el-Hayr'ın ülkenin doğusundaki Kesela eyaletinde geçen şubat ayında düzenlenen gösterilerde öldürülmesi olayına karıştığından şüphelenilen teşkilat mensuplarının dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen bir yazı gönderdi.
Son gösterilerle ilgili soruşturmanın tamamlanması ve bir hafta içinde konuyla ilgili rapor hazırlanmasını isteyen Mahmud ayrıca kamu malı, yolsuzluk ve son olaylarla ilgili ceza davalarında soruşturmaları yürütecek yüksek bir komite kurulmasına karar verdi.
Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi 16 Nisan'da Başsavcı Ömer Abdusselam'ı görevden alarak yerine geçiş döneminde bu görevi yerine getirmek üzere Mahmud'u tayin etmişti.
SUDAN'DA NE OLMUŞTU?
Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.
Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6 kişi, emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.
Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.
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