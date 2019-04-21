Sudan'da Geçiş Dönemi Başsavcısı'ndan yeni kararlar

Sudan'da Geçiş Dönemi Başsavcısı El-Velid Mahmud, Devlet Güvenlik Savcılığı'nın kaldırılması ve yerine Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın kurulmasını da içeren bir dizi karar aldı.

© REUTERS / STRINGER Sudan Gençlik ve Spor Bakanı, yurt dışına kaçmaya çalışırken havalimanında yakalandı

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahmud'un aldığı kararlar arasında Devlet Güvenlik Savcılığı'nın kaldırılması, tüm üyelerinin başsavcılığa nakledilmesi, Yasir Beşir Buhari başkanlığında yolsuzlukla mücadele alanında yeni bir savcılık kurulması ve güvenlik savcılığının baktığı tüm ceza davalarının yeni savcılığa sevk edilmesi yer aldı.

Mahmud, Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü Ebubekir Mustafa Demblab'a da öğretmen Ahmed el-Hayr'ın ülkenin doğusundaki Kesela eyaletinde geçen şubat ayında düzenlenen gösterilerde öldürülmesi olayına karıştığından şüphelenilen teşkilat mensuplarının dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen bir yazı gönderdi.

Son gösterilerle ilgili soruşturmanın tamamlanması ve bir hafta içinde konuyla ilgili rapor hazırlanmasını isteyen Mahmud ayrıca kamu malı, yolsuzluk ve son olaylarla ilgili ceza davalarında soruşturmaları yürütecek yüksek bir komite kurulmasına karar verdi.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi 16 Nisan'da Başsavcı Ömer Abdusselam'ı görevden alarak yerine geçiş döneminde bu görevi yerine getirmek üzere Mahmud'u tayin etmişti.

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Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6 kişi, emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.