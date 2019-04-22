Hafter’e bağlı güçler Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Trablus’taki tesislerini vurdu

Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmed el-Mismari, Bingazi kentinde düzenlenen basın toplantısında ordunun hava kuvvetlerinin desteğiyle Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin üslendiği Trablus'taki onlarca tesisini vurduğunu açıkladı.

© AFP 2019 / Mahmud Turkia Libya’da Trablus’a ilerleyen Hafter liderliğindeki güçler: Hava saldırısına uğradık

Sözcü Mismari, “Ordu, hava kuvvetlerinin desteğiyle Trablus’un banliyösünde militan gruplara ait onlarca tesisi imha etti” diye konuştu.

Militanların konut bölgelerinde silah ve mühimmat stokladıklarını belirten Mismari, ancak hava kuvvetlerinin ‘sivil şahıslara ve tesislere zarar vermekten kaçınarak sınırlı nokta atışlar yaptığını’ ifade etti.

Daha önce yerel medya kaynakları, Trablus sakinlerinden aktarılan bilgilere dayanarak gece görüş cihazlarıyla donatılmış helikopterlerin birçok tesise saldırıda bulunduğunu yazmıştı. Aynı zamanda Trablus’tan gelen haberlere göre gün oldukça sakin geçti, Hafter komutasındaki güçler kentin banliyösünde ilerleyişini durdurdu, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerse onları kentten uzaklaştırmaya çalışıyor.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.