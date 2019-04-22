Cezayir'de rüşvet soruşturması: Buteflika'ya yakın işadamları gözaltına alındı

Tutuklanan isimler arasında bulunan Issad Rebrab, ülkenin en zengin işadamı olarak gösteriliyor. Diğer dört ismin ise yine ülkenin en zengin ailelerinden biri olan Kouninef ailesine mensup dört kardeş olduğu kaydedildi.
GENELKURMAY BAŞKANININ AÇIKLAMASINDAN SONRA GELDİ
Bu hamle, Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah’ın geçen haftaki ‘yönetici sınıfı üyelerinin yolsuzluk nedeniyle soruşturulmasını beklediği’ yönündeki açıklamasının ardından geldi.
PROTESTOLAR SÜRÜYOR
Cezayir’de 1999’da yönetime gelen Buteflika’nın beşinci dönem için bir kez daha adaylığını koyması ülke çapında protestolara neden olmuştu. Protestoların ardından Buteflika görev süresi dolmadan istifa etse de, ülkedeki tepki devam etti.
Protestocular, Buteflika rejiminin sembol isimlerinin geçiş döneminde yer almasını da istemiyor.
Buteflika'nın istifasının ardından göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, yeni cumhurbaşkanı seçiminin 4 Temmuz'da yapılmasına karar verdi.
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