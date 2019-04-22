Cezayir'de rüşvet soruşturması: Buteflika'ya yakın işadamları gözaltına alındı

© REUTERS / RAMZI BOUDINA Cezayir'de para kaçırma iddiası: Yurt dışı para transferlerine denetim getirildi

Cezayir devlet televizyonu, devam eden rüşvet soruşturması beş kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Tutuklanan isimler arasında bulunan Issad Rebrab, ülkenin en zengin işadamı olarak gösteriliyor. Diğer dört ismin ise yine ülkenin en zengin ailelerinden biri olan Kouninef ailesine mensup dört kardeş olduğu kaydedildi.

GENELKURMAY BAŞKANININ AÇIKLAMASINDAN SONRA GELDİ

Bu hamle, Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah’ın geçen haftaki ‘yönetici sınıfı üyelerinin yolsuzluk nedeniyle soruşturulmasını beklediği’ yönündeki açıklamasının ardından geldi.

© AA / Arşiv Cezayirliler geçiş dönemi liderlerine karşı sokakta

Mahkeme halihazırda Buteflika’ya yakınlığıyla bilinen eski Başbakan Ahmed Ouyahia ile mevcut Ekonomi Bakanı Mohamed Loukal’ı, devlet kasasının suiistimal edilmesine dair yürütülen soruşturma çerçevesinde ifadeye çağırmıştı.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Cezayir’de 1999’da yönetime gelen Buteflika’nın beşinci dönem için bir kez daha adaylığını koyması ülke çapında protestolara neden olmuştu. Protestoların ardından Buteflika görev süresi dolmadan istifa etse de, ülkedeki tepki devam etti.

Protestocular, Buteflika rejiminin sembol isimlerinin geçiş döneminde yer almasını da istemiyor.

Buteflika'nın istifasının ardından göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, yeni cumhurbaşkanı seçiminin 4 Temmuz'da yapılmasına karar verdi.