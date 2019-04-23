Hafter'e bağlı güçler Trablus taarruzunda ikinci aşamaya geçti

© REUTERS / Ahmed Jadallah Mısır, Sudan ve Libya konulu zirvelere ev sahipliği yapacak

Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmeye yönelik faaliyetleri hakkında açıklama yapan Mismari, Libya Ulusal Ordusu'nun (LUO) bölgede güvenliği sağladığını, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait ana ve ikincil mevzileri belirlediğini belirtti.

Hafter'in ordusunun piyade birliklerini ve topçu silahları kullanarak Trablus taarruzunun ikinci aşamasını başlattığını vurgulayan Mismari, kentte yeni cepheler açacaklarının altını çizdi.

Mismari, LUO'nun hava kuvvetlerinin desteğiyle Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Trablus'taki onlarca tesisini vurduğunu ifade etmişti.

Sözcü Mismari, “Ordu, hava kuvvetlerinin desteğiyle Trablus’un banliyösünde militan gruplara ait onlarca tesisi imha etti” diye konuşmuştu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre üç haftadır devam eden çatışmalarda 254 kişi öldü, bin 228'si yaralandı. 32 binden fazla kişiyse yerlerinden oldu.