Hafter'e bağlı güçler Trablus taarruzunda ikinci aşamaya geçti

Hafter'in ordusunun piyade birliklerini ve topçu silahları kullanarak Trablus taarruzunun ikinci aşamasını başlattığını vurgulayan Mismari, kentte yeni cepheler açacaklarının altını çizdi.
Mismari, LUO'nun hava kuvvetlerinin desteğiyle Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Trablus'taki onlarca tesisini vurduğunu ifade etmişti.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre üç haftadır devam eden çatışmalarda 254 kişi öldü, bin 228'si yaralandı. 32 binden fazla kişiyse yerlerinden oldu.
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