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14:21 23 Nisan 2019
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    30 yıldır üzerinde çalışılıyor: Dünyanın ilk sıtma aşısı Malavi'de denendi, on binlerce çocuğun hayatını kurtaracak

    © AFP 2019 / MAURICIO FERRETTI
    Afrika
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    Dünyadaki en ölümcül hastalıklardan biri olarak bilinen sıtmaya karşı geliştirilen aşı, dünyada ilk kez Malavi’de denendi.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
    © REUTERS / Denis Balibouse
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    Dünya çapında her yıl çoğunluğu çocuk 435 bin kişinin ölümüne yol açan sıtma hastalığı için geliştirilen aşı ilk kez Afrika ülkesi Malavi’de uygulanmaya başlandı. 

    Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) yapılan açıklamada, önümüzdeki haftalarda Gana ve Kenya’da da aşılara başlanacağı duyuruldu. 

    DÖRT DOZ UYGULANACAK

    ‘RTS,S’ adıyla bilinen ve iki yaşına kadar olan çocuklara uygulanan aşı 30 yıllık bir çalışmanın ürünü. Aşı, GSK tarafından ilk olarak 1987’de yaratıldı. Yapılan klinik testlerde aşının her 10 sıtma vakasından ortalama dördünü engellediğini görüldü.

    Health workers carry the body of a man suspected of dying from the Ebola virus and left in the street
    © AP Photo / Abbas Dulleh
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    Hastalığın önlenmesi için aşının dört defa uygulanması gerekiyor. Önce üç ayda bir aşı yapılıyor, dördüncü ve son doz üçüncü aşıdan 18 ay sonra yapılıyor. Sürecin 2023’te bitirilmesi bekleniyor.

    'BUGÜN KUTLAMA GÜNÜ'

    WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom, "Sıtma aşısı on binlere çocuğun hayatını kurtaracak potansiyele sahip” dedi.

    Adhanom, şu ifadeleri kullandı: “Son 15 yılda sıtmayı kontrol altına almak için cibinlik ve diğer bazı önlemlerle çok büyük ilerlemeler kaydedildiğini gördük ancak bu ilerleme durmuş ve bazı bölgelerde tersine dönmüş durumda. Sıtmaya karşı kazanılan ilerlemenin eski seyrine dönmesi için yeni çözümlere ihtiyacımız var ve bu aşı amaca ulaşmamız için umut verici bir araç.”

    İklim değişikliği
    © REUTERS / Stephane Mahe
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    Sıtmanın Afrika’da daimi bir tehdit olduğunu vurgulayan WHO Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti ise, “Bugün kutlama günü. Bu aşının sıtmanın gidişatını değiştireceğini öğrendik” dedi.

    İKİ DAKİKADA BİR ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRİYOR

    Dünyadaki en ölümcül hastalıklardan biri olarak bilinen sıtma, her iki dakikada bir çocuğun yaşamını yitirmesine neden oluyor. Bu ölümlerin önemli bir bölümü Afrika’da kaydediliyor, kıta çapında her yıl 250 binden fazla çocuk sıtma nedeniyle yaşamını yitiriyor.

    Anofel cinsi sivri sinekler
    © REUTERS / Athit Perawongmetha
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    Dünya çapında ise yaklaşık 435 bin kişinin ölümüne yol açan hastalıktan en fazla beş yaş altındaki çocuklar etkileniyor.

    Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama yedi günlük kuluçka süresi sonrasında ortaya çıkan ateşli bir hastalık olan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini belli ediyor.

    Etiketler:
    ölüm, Çocuk, aşı, sıtma, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Kenya, Gana, Malavi, Afrika
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