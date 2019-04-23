30 yıldır üzerinde çalışılıyor: Dünyanın ilk sıtma aşısı Malavi'de denendi, on binlerce çocuğun hayatını kurtaracak

Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) yapılan açıklamada, önümüzdeki haftalarda Gana ve Kenya’da da aşılara başlanacağı duyuruldu.
DÖRT DOZ UYGULANACAK
‘RTS,S’ adıyla bilinen ve iki yaşına kadar olan çocuklara uygulanan aşı 30 yıllık bir çalışmanın ürünü. Aşı, GSK tarafından ilk olarak 1987’de yaratıldı. Yapılan klinik testlerde aşının her 10 sıtma vakasından ortalama dördünü engellediğini görüldü.
'BUGÜN KUTLAMA GÜNÜ'
WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom, "Sıtma aşısı on binlere çocuğun hayatını kurtaracak potansiyele sahip” dedi.
Adhanom, şu ifadeleri kullandı: “Son 15 yılda sıtmayı kontrol altına almak için cibinlik ve diğer bazı önlemlerle çok büyük ilerlemeler kaydedildiğini gördük ancak bu ilerleme durmuş ve bazı bölgelerde tersine dönmüş durumda. Sıtmaya karşı kazanılan ilerlemenin eski seyrine dönmesi için yeni çözümlere ihtiyacımız var ve bu aşı amaca ulaşmamız için umut verici bir araç.”
İKİ DAKİKADA BİR ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRİYOR
Dünyadaki en ölümcül hastalıklardan biri olarak bilinen sıtma, her iki dakikada bir çocuğun yaşamını yitirmesine neden oluyor. Bu ölümlerin önemli bir bölümü Afrika’da kaydediliyor, kıta çapında her yıl 250 binden fazla çocuk sıtma nedeniyle yaşamını yitiriyor.
Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama yedi günlük kuluçka süresi sonrasında ortaya çıkan ateşli bir hastalık olan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini belli ediyor.
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