Ulusal Mutabakat Hükümeti: Mısır'ın Libya hakkındaki açıklaması gerçeği yanlış sunuyor

Zirvede yaptığı açıklamada Libya gündemine dair kesin bir tutum sergilemeyen Sisi, Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter'i kınamaktan kaçındı.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin dışişleri bakanı Muhammed Giala, Sputnik'e yaptığı açıklamada Sisi'nin Kuzey Afrika'daki mevcut siyasi krize ilişkin kati bir portre çizemediğini ifade etti.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) son verilerine göre, çatışmalarda 254 kişi öldü, bin 228'si yaralandı ve 32 binden fazla kişiyse yerlerinden oldu.
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