Ulusal Mutabakat Hükümeti: Mısır'ın Libya hakkındaki açıklaması gerçeği yanlış sunuyor

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'nin başkanlığını yürüttüğü Afrika Birliği, geçtiğimiz gün Libya ve Sudan'daki durumu görüşmek üzere toplandı.

Zirvede yaptığı açıklamada Libya gündemine dair kesin bir tutum sergilemeyen Sisi, Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter'i kınamaktan kaçındı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin dışişleri bakanı Muhammed Giala, Sputnik'e yaptığı açıklamada Sisi'nin Kuzey Afrika'daki mevcut siyasi krize ilişkin kati bir portre çizemediğini ifade etti.

© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy Hafter'e bağlı güçler Trablus taarruzunda ikinci aşamaya geçti

Giala, "Sahada bir durum var ve başkente (Trablus'a) karşı bir saldırı gerçekleştiriliyor. Düşman kuvvetleri ve başkenti savunan kuvvetler ve bu, Mısır'ın açıklamasında aktarılmadı" dedi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) son verilerine göre, çatışmalarda 254 kişi öldü, bin 228'si yaralandı ve 32 binden fazla kişiyse yerlerinden oldu.