Erdoğan’dan Libya’daki UMH’a destek: Komployu engellemek için tüm imkanları seferber edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac’a Türkiye’nin başkent Trablus’a yapılan saldırıyı kınadığını, Libya halkı üzerine yapılan komploları engellemek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden (UMH) yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Serrac, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Libya’daki son siyasi ve askeri gelişmeleri ele aldı.

© REUTERS / Hani AMARA Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı: Trablus yabancı ülkelerin uçaklarıyla bombalandı

Açıklamaya göre Erdoğan, ‘Libya halkı üzerine yapılan komploları engellemek için Türkiye’nin tüm imkanlarını seferber edeceğini’ söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü bir şekilde Libyalıların yanında duracaklarını, Libya’nın resmi hükümeti olarak Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni destekleyeceğini belirtti.

Erdoğan, ‘Libya krizinde askeri bir çözümün olmadığını, siyasi yolun tüm Libyalıların beklediği sivil devletin inşası için tek çözüm olduğunu’ vurguladı.

İki liderin, ülkeleri arasında yapılan tüm ortak anlaşmalarının etkinleştirmesi ve geliştirmesi konusunda da mutabık kaldığı da belirtildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac’ın Erdoğan’a gösterdiği tavırdan dolayı teşekkür ettiği de aktarıldı.

Serrac, Trablus’u savunmak için, Libyalıların istediği sivil devleti inşa etmek için ve saldırgan güçlerinin geldiği yere dönmeleri için her şeyi yapacaklarını da söyledi.