Cezayir'de yolsuzluk soruşturması: Ekonomi Bakanı ve eski Emniyet Müdürü ifade verdi

Cezayir Ekonomi Bakanı Mohamed Loukal ve Eski Emniyet Genel Müdürü Abdelghani Hamel, kamu fonlarının kötüye kullanılması ve yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

© AFP 2019 / ISSOUF SANOGO Cezayir'de Buteflika'ya yakın milyarder, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı

Cezayir devlet televizyonunun aktardığına göre, Loukal savcı tarafından sorguya alındı. Eski Emniyet Genel Müdürü Abdelghani Hamel’in de ifade verdiği belirtildi. Hamel, geçen yıl Buteflika tarafından ‘sebep gösterilmeden’ görevden alınmıştı.

Mahkeme daha önce Loukal’ı, devlet kasasının suiistimal edilmesine dair yürütülen soruşturma çerçevesinde ifadeye çağırmıştı.

ÜLKENİN EN ZENGİN İŞADAMI TUTUKLANMIŞTI

Devam eden rüşvet soruşturması kapsamında, istifa eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’ya yakınlığıyla bilinen ve ülkenin en zengin işadamı olan Issad Rebrab tutuklanmıştı. Rebrab, yolsuzlukla suçlanıyor.

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Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, yargıya yaptığı çağrıda Buteflika döneminde kamuoyuna yansımış ancak üstü kapatılmış yolsuzluk dosyalarının yeniden açılması konusunda ‘yargının daha hızlı davranmasını’ istemişti.

Salih daha önce yaptığı bir açıklamada da siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını isim isim zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

Cezayirliler, ülkelerindeki yolsuzluklardan hesap sorulmasını talep ediyor ve Buteflika rejiminin sembol isimlerinin geçiş döneminde yer almasını istemiyor.

Cezayir’de 1999’da yönetime gelen Buteflika’nın beşinci dönem için bir kez daha adaylığını koyması ülke çapında protestolara neden olmuştu. Protestoların ardından Buteflika görev süresi dolmadan 2 Nisan’da istifa etse de, ülkedeki tepki devam etti.