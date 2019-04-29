Cezayir'de yolsuzluk soruşturması: Ekonomi Bakanı ve eski Emniyet Müdürü ifade verdi

Mahkeme daha önce Loukal’ı, devlet kasasının suiistimal edilmesine dair yürütülen soruşturma çerçevesinde ifadeye çağırmıştı.
ÜLKENİN EN ZENGİN İŞADAMI TUTUKLANMIŞTI
Devam eden rüşvet soruşturması kapsamında, istifa eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’ya yakınlığıyla bilinen ve ülkenin en zengin işadamı olan Issad Rebrab tutuklanmıştı. Rebrab, yolsuzlukla suçlanıyor.
Salih daha önce yaptığı bir açıklamada da siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını isim isim zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.
Cezayirliler, ülkelerindeki yolsuzluklardan hesap sorulmasını talep ediyor ve Buteflika rejiminin sembol isimlerinin geçiş döneminde yer almasını istemiyor.
Cezayir’de 1999’da yönetime gelen Buteflika’nın beşinci dönem için bir kez daha adaylığını koyması ülke çapında protestolara neden olmuştu. Protestoların ardından Buteflika görev süresi dolmadan 2 Nisan’da istifa etse de, ülkedeki tepki devam etti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)