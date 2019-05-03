Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac BM temsilcileriyle görüştü

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileriyle, Trablus ve çevresindeki son durumu ve BM'nin siyasi sürece dönülmesi yönündeki çabalarını görüştü.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ve Yardımcısı Stephanie Williams ile bir araya geldi.

Serrac, burada yaptığı açıklamada, Libya'da savaş suçu işleyen ve insan haklarını ihlal edenlerin yargılanacağını dile getirdi.

BM Libya Özel Temsilcisi Selame de sivillere ve sivil yerleşim yerlerine saldırıların kabul edilemeyeceğini ifade etti. Selame, sivillerin hedef alınmasının insan hakları açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu söyledi.

Uluslararası toplumun Libya krizinin askeri yoldan çözülemeyeceğinin farkında olduğuna dikkati çeken Selame, savaşı sona erdirmek için her türlü çabayı gösterdiğini savundu.

Libya Ulusal Ordusu lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.