Hafter'e bağlı güçler, Trablus'un güneyindeki bazı bölgelerde kontrolü ele geçirdi

© AFP 2019 / Tiziana Fabi Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac BM temsilcileriyle görüştü

Sputnik'e konuşan Libya Ulusal Ordusu'ndan (LUO) General Munzer Hartuş, Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'un güneyindeki 4 bölgede kontrolü yeniden ele geçirdiğini açıkladı.

Hartuş, "LUO, bugün El Sabia bölgesinde kontrolü tamamen sağlamayı başardı. LUO ayrıca Suk es Sabt ile El Karasat ve El Aziziye'yi yeniden ele geçirdi" dedi.

Trablus Havaalanı yakınındaki köprünün bulunduğu bölgede yoğun çatışmalar yaşandığını ancak LUO'nun düşmanların saldırısını başarıyla püskürttüğünü kaydetti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.